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Военный Фокус Российско-украинская война

ВС РФ нанесли ракетные удары по трем областям Украины (видео)

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Фото: Соцсети | Иллюстративное фото

Известно, что официально подтверждены удары по Львовской, Винницкой и Ровненской регионам. В некоторых из них частично пропали свет и интернет.

Утром 25 апреля в первый день пасхальной недели ВС РФ нанесли ракетные удары по нескольким областям Украины. Пока официально подтверждены взрывы в трех: Львовской, Ровенской и Винницкой, также местные паблики сообщают о воздушной тревоге в Запорожской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Так, Максим Козицкий, глава Львовской областной военной администрации сообщает о пожарах в двух населенных пунктах Золочевского района. Отмечает, что ситуация контролируемая и жителям следует оставаться в укрытиях.

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Сообщение главы Львовской ОВА в соцсетях
Фото: Скриншот

В Винницкой ОВА подтверждают, что на территории области прозвучало несколько взрывов, но где именно обещают сообщить позже.

Городской голова города Здолбунов в Ровенской области подтверждает, что во время воздушной тревоги прозвучало два взрыва, пропали свет и интернет. Предварительно, в районе ЖД виден густой дым.

В Запорожской области в Пасхальное воскресение был обстрелян город Василевка, но ракета "Ураган" не разорвалась, попав в жилой дом, который был разрушен. Обошлось без пострадавших.

Напомним, в Пасхальный вечер вооруженные силы РФ выпускали ракеты по некоторым городам в Центральной Украине. Пять ракет попали в инфраструктурные объекты Полтавской области.