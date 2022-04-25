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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Під ранковий обстріл ЗС РФ потрапили п'ять залізничних станцій в Україні (відео)

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Фото: Укрзализныця | Ілюстративне фото

За словами голови правління "Укрзалізниці" Олександра Камишіна, через обстріл затримуються щонайменше 16 пасажирських потягів.

Вранці, 25 квітня, першого дня Великоднього тижня російські війська обстріляли п'ять залізничних станцій у центральних та західних регіонах України. Про це повідомив Олександр Камишін, голова правління АТ "Укрзалізниця".

Через це щонайменше 16 пасажирських потягів затримуються. Також є постраждалі, зазначає Камишін, обіцяючи повідомити подробиці пізніше.

В "Укрзалізниці" уточнили обставини вранішнього обстрілу, повідомивши, що відсутня напруга в контактній мережі на трьох ділянках: Шепетівка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастів.

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Допис від пресслужби "Укрзалізниці"
Фото: Скриншот

Потяги, що йдуть зазначеними ділянками, затримуються, — повідомляють у пресслужбі.

Віталій Коваль, голова Рівненської ОВА підтвердив, що дві російські ракети пошкодили залізничну інфраструктуру. "Жертв немає, розмір збитків встановлюють", — зазначив Коваль.

Повідомлення голови Рівненської ОВА Віталія Коваля

Нагадаємо, вранці 25 квітня повітряна тривога пролунала щонайменше в шести областях України. Вже підтверджено вибухи російських ракет у Львівській, Вінницькій та Рівненській областях.