Под утренний обстрел ВС РФ попали пять ЖД станций в Украине (видео)

По словам главы правления "Укрзалізниці" Александра Камышина, из-за обстрелов задерживаются минимум 16 пассажирских поездов.

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Утром 25 апреля, в первый день Пасхальной недели российские войска обстреляли пять железнодорожных станций в центральных и западных регионах Украины. Об этом сообщил Александр Камышин, глава правления АТ "Укрзалізниця".

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Из-за этого по меньшей мере 16 пассажирских поездов задерживаются. Также есть пострадавшие, отмечает Камышин, обещая сообщить подробности позже.

В "Укрзализнице" уточнили обстоятельства произошедшего утреннего обстрела, сообщив, что отсутствует напряжение в контактной сети на трех участках: Шепетовка – Козятин, Жмеринка – Козятин, Козятин – Фастов.

[ + – ] Сообщение от пресс-лужбы "Укрзализныци" Фото: Скриншот

Поезда, следующие указанными участками, задерживаются, — сообщают в пресс-службе.

Виталий Коваль, глава Ровенской ОВА подтвердил, что две российские ракеты повредили ЖД инфраструктуру. "Жертв нет, размер убытков устанавливается", — отметил Коваль.

[ + – ] Сообщение главы Ровенской ОВА Виталия Коваля

Напомним, утром 25 апреля воздушная тревога прозвучала по меньшей мере в шести областях Украины. Уже подтверждены взрывы российских ракет в Львовской, Винницкой и Ровенской областях.