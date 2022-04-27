Армія України може дійти до Кремля — колишній друг Путіна (відео)

За словами мільярдера Сергія Пугачова, у разі перемоги української армії Володимир Путін може вдатися до ядерного шантажу.

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Колишній російський банкір і друг Путіна мільярдер Сергій Пугачов, прогнозуючи розвиток російсько-української війни, не відкинув варіант, що армія України зможе дійти до Москви. Цю думку він висловив в інтерв'ю українській журналістці Олесі Бацман.

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Сергій Пугачов повідомив, що він із сім'ї спадкового військового, тому здатний прогнозувати розвиток російсько-української війни. І в цій війні він бачить "два результати".

За його словами, перший варіант — "примус до миру". Тобто Захід змушуватиме до миру президентів України та РФ, вимагатиме підписання якогось договору з територіальними поступками Києва. У відповідь Бацман одразу відповіла, що "Зеленський це не підпише".

А другий варіант — повна та беззаперечна перемога української армії.

"Не знаю, де війна закінчиться, на якій лінії розмежування... З того, що я бачу сьогодні, як би вона там десь у Москві не закінчилася", — сказав Пугачов.

Бацман вирішила уточнити, чи може українська армія дійти Кремля? Мільярдер відповів: "Може". Водночас мільярдер уточнив, що в разі реалізації другого варіанту Путін може вдатися до ядерного шантажу.

"Просто на чаші терезів ось цей ядерний потенціал. У певний момент, коли все буде погано, Путін зателефонує Байдену та скаже: "Якщо вони ще один метр пройдуть на натівських танках, ми чхати хотіли, і ракети полетять у ваш бік", — резюмував Пугачов.

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Нагадаємо, що сенатори США обговорювали можливість застосування в цій війні ядерної зброї.

Фокус також писав, що директор ЦРУ Вільям Бернс допустив застосування президентом РФ ядерної зброї в Україні.