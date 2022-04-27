Армия Украины может дойти до Кремля, – бывший друг Путина (видео)

По словам миллиардера Сергея Пугачева, в случае победы украинской армии Владимир Путин может прибегнуть к ядерному шантажу.

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Бывший российский банкир и друг Путина миллиардер Сергей Пугачев, прогнозируя развитие российско-украинской войны, не исключил вариант, что армия Украины сможет дойти до Москвы. Эту мысль он высказал в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

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Сергей Пугачев сообщил что он из семьи потомственного военного, поэтому способен прогнозировать развитие российско-украинской войны. И у этой войны он видит "два исхода".

По его словам, первый вариант — "принуждение к миру". То есть Запад будет принуждать к миру президентов Украины и РФ, требовать подписания некого договора с территориальными уступками Киева. В ответ на это Бацман сразу ответила, что "Зеленский это не подпишет".

А второй вариант – полная и безоговорочная победа украинской армии.

"Не знаю, где война закончится, на какой линии разграничения… По тому, что я вижу сегодня, как бы она там где-нибудь в Москве не закончилась", — сказал Пугачев.

Бацман решила уточнить, может ли украинская армия дойти до Кремля? Миллиардер ответил: "Может". В то же время миллиардер уточнил, что в случае реализации второго варианта Путин может прибегнуть к ядерному шантажу.

"Просто на чаше весов вот этот ядерный потенциал. В определенный момент, когда все будет плохо, Путин позвонит Байдену и скажет: "Если они еще один метр пройдут на НАТОвских танках, мы плевать хотели, и ракеты полетят в вашу сторону", — резюмировал Пугачев.

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Напомним, что сенаторы США обсуждали возможность применения в этой войне ядерного оружия.

Фокус также писал, что директор ЦРУ Уильям Бернс допустил применение президентом РФ ядерного оружия в Украине.