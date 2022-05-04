В окупованій Макіївці горять резервуари з нафтою, — ЗМІ (відео)

За даними проросійських бойовиків, горить одразу 4 резервуари ємністю по 5 тисяч тонн кожен.

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В окупованій Макіївці горить нафтобаза, яка забезпечувала проросійських бойовиків паливом. Про це повідомляється в телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

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На відео видно чорний густий дим, що здіймається в повітря. Водночас видно вибухи — це або вибух цистерн на нафтобазі, або там ще зберігалися боєприпаси.

У російському пропагандистському проєкті WarGonzo припускають, що удар міг бути завданий навіть артилерією. Нафтобаза була доступна до удару. Однак, можливо, що це була реактивна артилерія або "Точка-У". При цьому їхній спікер сказав, що горить нафтобаза в Донецьку, а не Макіївці.

Представники окупаційної адміністрації ОРДО стверджують, що на нафтобазі зайнялося 4 резервуари з нафтою по 5 тисяч тонн кожен. Ватажок бойовиків Пушилін в ефірі пропагандиста Соловйова заявив, що пожежа почалася внаслідок обстрілу.

Нагадаємо, 24 квітня в Брянську спалахнула нафтобаза "Транснафти", її не могли загасити два дні. 27 квітня в Білгородській області горів склад із боєприпасами, а у Воронежі та Курську були чутні вибухи.