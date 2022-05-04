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В оккупированной Макеевке горят резервуары с нефтью, — СМИ (видео)

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пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Макеевке

По данным пророссийских боевиков, горит сразу 4 резервуара емкостью по 5 тысяч тонн каждый.

В оккупированной Макеевке горит нефтебаза, которая обеспечивала пророссийских боевиков топливом. Об этом сообщается в телеграм-канале "Типичный Донецк".

На видео виден черный густой дым, который вздымается в воздух. Вместе с тем видны взрывы — это либо взрыв цистерн на нефтебазе либо там еще хранились боеприпасы.

В российском пропагандистском проекте "WarGonzo" предполагают, что удар мог быть нанесен даже артиллерией. Нефтебаза находилась в доступности к удару. Однако возможно, что это была реактивная артиллерия или "Точка-У". При этом их спикер сказал, что горит нефтебаза в Донецке, а не Макеевке.

Представители оккупационной администрации ОРДО утверждают, что на нефтебазе загорелось 4 резервуара с нефтью по 5 тысяч тонн каждый. Главарь боевиков Пушилин в эфире пропагандиста Соловьева заявил, что пожар начался в результате обстрела.

Напомним, 24 апреля в Брянске загорелась нефтебаза "Транснефти" ее не могли потушить два дня. 27 апреля в Белгородской области горел склад с боеприпасами, а в Воронеже и Курске были слышны взрывы.