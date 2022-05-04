"Це кінець історії": глава МЗС України закликав Британію допомогти танками зразка НАТО

Під час спілкування з журналістами Дмитро Кулеба запевнив, що наша країна більше не може покладатися на постачання зброї радянських часів. Також у пріоритеті залишаються сучасні РСЗВ.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав уряд Великої Британії допомогти країні бойовими одиницями нового зразка, повідомляє Sky News.

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Зазначається, що у розмові з кореспондентом видання головний український дипломат заявив, що Україна отримала б велику допомогу, якби Великобританія постачала на озброєння країні танки зразка НАТО. Наразі, за словами Кулеби, британці відправляють цю зброю до Польщі, замість танків радянського зразка, які поляки, зі свого боку, передали українським воїнам.

"Ми більше не можемо покладатися на постачання в Україну зброї радянських часів. Цього більше немає. Це кінець історії. Нам потрібна всеосяжна програма переходу від зброї радянської доби до зброї стандарту НАТО. Нам потрібно, щоб британські танки передали Україні безпосередньо", — заявив Дмитро Куліба.

Зазначається, що прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Великобританія розглядає можливість відправлення танків Challenger 2 до Польщі, щоб допомогти звільнити польські танки Т-72 для передачі Україні.

Водночас Дмитро Кулеба дав зрозуміти, що головним пріоритетом для українських сил є реактивні системи залпового вогню, які є важливими для боротьби зі спробами Росії прорвати позиції України на сході.

"Наша головна потреба — це реактивні системи залпового вогню... якщо це інтерв'ю допоможе мені отримати деякі з них від якоїсь країни НАТО, я особисто зроблю вас своїм героєм", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Польща передала Україні новітні моделі танків Т-72M1R. Армія отримала танки, які за своїми можливостями аналогічні сучасним Т-72АМТ української модифікації.