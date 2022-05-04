"Это конец истории": глава МИД Украины призвал Британию помочь танками образца НАТО

В ходе общения с журналистами Дмитрий Кулеба заверил, что наша страна больше не может полагаться на поставки оружия советских времен. Также в приоритете остаются современные РСЗО.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал правительство Великобритании помочь стране боевыми единицами нового образца, сообщает Sky News.

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Отмечается, что в разговоре с корреспондентом издания, главный украинский дипломат заявил, что Украина получила бы большую помощь, если бы Великобритания поставляла на вооружение стране танки образца НАТО. На данный момент, по словам Кулебы, британцы отправляют это оружие в Польшу, взамен танков советского образца, которые поляки, в свою очередь, передали украинским воинам.

"Мы больше не можем полагаться на поставки в Украину оружия советских времен. Этого больше нет. Это конец истории. Нам нужна всеобъемлющая программа перехода от оружия советской эпохи к оружию стандарта НАТО. Нам нужно, чтобы британские танки были переданы Украине напрямую", — заявил Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания рассматривает возможность отправки танков Challenger 2 в Польшу, чтобы помочь освободить польские танки Т-72 для передачи Украине.

В то же время Дмитрий Кулеба дал понять, что главным приоритетом для украинских сил являются реактивные системы залпового огня, которые важны для борьбы с попытками России прорвать позиции Украины на востоке.

"Наша главная потребность — это реактивные системы залпового огня… если это интервью поможет мне получить некоторые из них от какой-либо страны НАТО, я лично сделаю вас своим героем", — заявил Кулеба.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Польша передала Украине новейшие модели танков Т-72M1R. Армия получила танки, которые по своим возможностям аналогичны современным Т-72АМТ украинской модификации.