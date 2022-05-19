Знесло цілий під'їзд п'ятиповерхівки: російські війська обстріляли Бахмут (фото)

Унаслідок авіаудару постраждали три будівлі, серед них приватний будинок із людьми.

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Російські війська завдали авіаудару по Бахмуту: снаряди влучили в житлові будинки й адміністративну будівлю. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Унаслідок ворожого обстрілу постраждала п'ятиповерхівка, приватний будинок та адміністративна будівля. З-під завалів приватного будинку дістали 6 людей. Їхній стан оцінюють як задовільний.

Авіаудар зніс цілий під'їзд у п'ятиповерховому будинку, проте, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Зменшити кількість жертв допомогла своєчасна евакуація мирних жителів із міста.

Як зазначає Павло Кириленко, у Бахмуті залишилося трохи більше 20 тисяч жителів, а було 73. Тож голова ОВА вкотре закликав усіх покинути Донецьку область.

[ + – ] Обстріл Бахмута

"Ще раз прошу всіх, хто має можливість покинути Донецьку область. Зараз у Донецькій області немає абсолютно безпечних місць. Евакуація рятує життя!" — закликав Кириленко.

Нагадаємо, за даними РНБО, російські війська можуть готувати розстріли мешканців Донбасу для дискредитації України.

18 травня пресслужба Міністерства оборони Росії оприлюднило повідомлення, в якому звинуватило Україну в підготовці озброєних провокацій на Донбасі. Нібито солдати ЗСУ переодягнуться у російську форму, щоб розстрілювати мирних жителів у Костянтинівці.