ЗС РФ можуть готувати розстріли жителів Донбасу для дискредитації України, — РНБО

За даними відомства, окупанти підготували собі алібі для диверсій і повідомили, що переодягнені у форму армії Росії українські військовослужбовці нібито розстрілюватимуть людей у Костянтинівці.

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Російські війська готують чергові провокації на Донбасі. Про це попереджає Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони України.

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За даними відомства, окупанти підготували собі алібі для військових провокацій. Напередодні Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в підготовці диверсій у Костянтинівці, під час яких переодягнуті у форму ЗС РФ українські військовослужбовці нібито розстрілюватимуть мирних мешканців Костянтинівки.

Відомство країни-агресора, як зазначають в РНБО, спеціально повідомило про підготовку Києвом провокацій за "Бучанським сценарієм" із метою дискредитувати військово-політичне керівництво нашої країни на міжнародній арені.

"Пропаганда продовжує працювати за шаблоном і знову намагається перекласти на Україну відповідальність за масові вбивства мирного населення на території нашої держави. Мета "попереджувальних" повідомлень кремлівських ЗМІ — спроба забезпечити "інформаційне алібі" та "підготувати" населення РФ та міжнародну спільноту до скоєння страшних злочинів, що плануються окупантами", — підсумували в ЦПД.

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Нагадаємо, 18 травня пресслужба Міністерства оборони Росії оприлюднила повідомлення, в якому звинуватила Україну в підготовці озброєних провокацій на Донбасі. За даними відомства країни-агресора, українські військовослужбовці, які будуть переодягнуті у форму ЗС РФ, на камеру планують розстрілювати мирних жителів прифронтової Костянтинівки.

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Також повідомлялося, що Сенат США розробляє новий законопроєкт про воєнні злочини через звірства ЗС РФ в Україні. Автори документу пропонують розглядати справи щодо воєнних злочинців, навіть якщо жодна зі сторін не є громадянином Сполучених Штатів. Сенатори стверджують, що їхній законопроєкт дозволить виявляти на території США громадян, які ховаються від правосуддя після скоєння звірств і порушення Женевських конвенцій.