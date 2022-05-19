ВС РФ могут готовить расстрелы жителей Донбасса для дискредитации Украины, — СНБО

По данным ведомства, оккупанты подготовили себе алиби для диверсий и сообщили, что переодетые в форму армии России украинские военнослужащие якобы будут расстреливать людей в Константиновке.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российские войска готовят очередные провокации на Донбассе. Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным ведомства, оккупанты подготовили себе алиби для военных провокаций. Накануне Министерство обороны России обвинило Украину в подготовке диверсий в Константиновке, в ходе которых переодетые в форму ВС РФ украинские военнослужащие якобы будут расстреливать мирных жителей Константиновки.

Ведомство страны-агрессора, как отмечают в СНБО, специально сообщило о подготовке Киевом провокаций по "Бучанскому сценарию" с целью дискредитировать военное-политическое руководство нашей страны на международной арене.

"Пропаганда продолжает работать по шаблону и снова пытается переложить на Украину ответственность за массовые убийства мирного населения на территории нашего государства. Цель "предупредительных" сообщений кремлевских СМИ — попытка обеспечить "информационное алиби" и "подготовить" население РФ и международное сообщество к совершению страшных преступлений, планируемых оккупантами", — подытожили в ЦПД.

[ + – ] ВС РФ готовят расстрелы жителей Константиновки для дискредитации ВСУ

Напомним, 18 мая пресс-служба Министерства обороны России обнародовало сообщение, в котором обвинило Украину в подготовке вооруженных провокаций на Донбассе. По данным ведомства страны-агрессора, украинские военнослужащие, которые будут переодеты в форму ВС РФ, на камеру планируют расстреливать мирных жителей прифронтовой Константиновки.

[ + – ] МО РФ обвинило Украину в подготовке расстрелов мирных жителей Константиновки

Также сообщалось, что Сенат США разрабатывает новый законопроект о военных преступлениях из-за зверств ВС РФ в Украине. Авторы документа предлагают рассматривать дела в отношении военных преступников, даже если ни одна из сторон не является гражданином Соединенных Штатов. Сенаторы утверждают, что их законопроект позволит выявлять на территории США граждан, скрывающихся от правосудия после совершения зверств и нарушения Женевских конвенций.