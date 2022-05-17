США готовят новый законопроект о военных преступлениях из-за зверств ВС РФ, — The NYT

По задумке авторов, документ позволит рассматривать в суде дела о военных преступлениях, даже если ни одна из сторон не является гражданином США.

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Сенат США разрабатывает новый законопроект о военных преступлениях, который позволит рассматривать дела в суде, даже если ни одна сторона не является гражданином Соединенных Штатов. Об этом пишет издание The New York Times.

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По данным журналистов, ведущие сенаторы от Демократической и Республиканской партий достигли соглашения о нововведениях, которые должны расширить законопроект о военных преступления в редакции 1996 года. В том случае, если документ будет принят — в американских судах могут рассматривать дела, даже если ни одна из сторон не является гражданимом США.

В материале The NYT сказано, что сенаторы решили принять новый законопроект из-за зверств ВС РФ на территории Украины. Идея заключается в том, что если кто-то, совершивший военные преступления за рубежом, позже приедет в США и будет обнаружен, этот человек может быть привлечен к ответственности за эти действия Министерством юстиции.

"Соединенные Штаты не должны быть убежищем для военных преступников, стремящихся избежать правосудия в своей стране. Этот законопроект дает понять, что людям, совершающим военные преступления, здесь не рады, и они должны быть наказаны, независимо от того, где было совершено преступление или кто стал их жертвой", — заявил в комментарии журналистам один из авторов документа сенатор Чарльз Грессли.

Еще один соавтор Ричард Дарбин утверждает, что предлагаемый законопроект должен заполнить "вопиющий пробел в американском законодательстве" и обеспечить возможность судебного преследования лиц, совершивших военные преступления. В этом контексте сенатор также упомянул массовые убийства мирных граждан в Украине российскими солдатами.

Напомним, ВС РФ в осажденном Мариуполе готовят новую провокацию против Украины. По данным Мариупольского горсовета, оккупанты собирают подписи мирных жителей для создания "показаний зверств ВСУ".

Также сообщалось, что в Киеве стартовал первый судебный процесс над солдатом ВС РФ. 21-летний российский военнослужащий Вадим Шишимарин признал свою вину в совершении военного преступления — убийстве мирного жителя, за которое ему грозит пожизненное заключение в Украине.