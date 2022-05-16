В Мариуполе оккупанты массово создают показания о "зверствах ВСУ", – советник мэра
Захватчики предлагают мариупольцам 500 тыс. рублей за уничтоженное жилье и 3 млн. рублей – за убитого члена семьи. В обмен они требуют указать, что эти преступления совершили украинские военные.
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Российские оккупанты готовят в Мариуполе крупную подделку "свидетельских показаний об уничтожении города" Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом написал в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Так называемые "показания" подготовят в письменном виде оставшиеся в Мариуполе. Чтобы осуществить это, захватчики объявили раздачу денег за уничтоженное жилье или убитого родственника.
По расчетам оккупантов, за жилье полагается 500 тыс. рублей (около 6 тыс. долларов), а за погибшего члена семьи – 3 млн. рублей (примерно 33 тыс. долларов США). Заявления на компенсацию регистрируют в школе №9.
Для выдачи денег мариупольцам дают указания обязательно отметить, что имущество "уничтожили украинские военные". Если горожане регистрируют потерю близких, от них требуют указать, что их "убили ВСУ".
Если не будет отметок о якобы причастности ВСУ, компенсации жители города не получат, подчеркнул Андрющенко.
"Учитывая психологическое давление и состояние информационной блокады, мариупольцы в надежде подают заявления с соответствующими примечаниями", – добавил он.
Россия получает десятки тысяч так называемых "письменных свидетельств о зверствах ВСУ". Власти РФ, по его мнению, могут использовать эти показания для влияния на международное мнение через пропагандистские медиа-каналы, вещающие в Евросоюзе.
"В реальности проведение подобной компенсации невозможно. Только на выполнение этих обещаний РФ должна потратить не менее 2,5 млрд долларов США. Для текущего состояния экономики России это невозможно", – заключил советник градоначальника.
Андрющенко ранее говорил, как некоторые жители Мариуполя собирали остатки пищи в мусоре, поскольку не могли получить гуманитарную помощь. Оккупационные власти лишь 3 тыс. продуктовых наборов, а в городе остались около 150 тыс. людей.
В Мариуполе российские войска создали фильтрационные лагеря. Советник мэра отмечал, что там начали допрашивать детей в надежде поймать родителей на лжи.
Мариупольский горсовет 16 мая предупредил, что более 10 тыс. оставшихся в оккупированном городе могут умереть от болезней, дефицита еды и лекарств.