Россияне начали допрашивать детей в фильтрационных лагерях, — советник мэра Мариуполя

По словам Петра Андрющенко, оккупанты с помощью допросов несовершеннолетних пытаются поймать их родителей на лжи.

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Советник мэра осажденного российскими войсками Мариуполя Петр Андрущенко сообщил, что российские военные перешли к практике допросов детей в фильтрационных лагерях. Об этом он написал в своем Telegram-канале в пятницу, 13 мая.

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По словам Андрющенко, о новой практике оккупантов ему стало известно со слов украинцев, успешно эвакуированных из Мариуполя на подконтрольную властям территорию страны.

"Россияне уже пришли к допросам детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. Пытаются поймать родителей на лжи", — написал советник мэра Мариуполя.

Напомним, в четверг, 12 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в фильтрационных лагерях россияне проверяют у доставленных туда лиц паспортные и другие данные, а также ищут информацию о принадлежности украинцев к Вооруженным силам или другим формированиям либо родственных связях с украинскими военными. Удерживаемых также могут насильно депортировать в РФ — по данным украинских властей более 500 тысяч украинцев были насильно вывезены на территорию государства-агрессора.

Ранее Фокус писал о том, как оккупанты разлучили мать с дочерью в фильтрационном лагере после их освобождения с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Жительницу города Викторию, которая ранее служила военным медиком, россияне задержали, в то время как ее 4-летний ребенок был вынужден с чужими людьми добираться до Запорожья. По итогу девочку должна забрать ее бабушка, однако Верещук заверила, что работает над освобождением удерживаемой оккупантами женщины.

О ситуации с российскими фильтрационными лагерями на одном из заседаний Совета безопасности Организации Объединенных Наций в прошлом месяце докладывала постоянная представительница США при ООН посол Линда Томас-Гринфилд. По ее словам, у удерживаемых в фильтрационных лагерях конфискуют паспорта, другие документы и отбирают мобильные телефоны.