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Украина Российско-украинская война

Разлученную с мамой 4-летнюю Алису из Мариуполя передадут бабушке, — омбудсмен

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Фото: Скриншот | Алису, освобожденную с "Азовстали", передадут бабушке

Родственница ребенка приедет в Украину из Польши и получит над ней опекунство. Также Людмила Денисова призвала международные организации помочь в освобождении матери девочки.

4-летняя Алиса, которую оккупанты разлучили с матерью во время эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе, будет передана под опеку ее бабушке, которая на данный момент направляется в Украину из Польши. Об этом в среду, 11 мая, в своем телеграм-канале сообщила уполномоченная Верховной Рады по вопросам защиты прав человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, сегодня в Запорожье, где находится ребенок, приехал ее дядя, и сейчас Алиса направляется вместе с ним на запад Украины. В ближайшее время девочка встретится с бабушкой, которая приедет из Польши.

"Маленькая Алиса будет передана ей под опеку как ребенок, который в условиях военного положения остался без попечения родителей", — рассказала Денисова.

Омбудсмен также сообщила, что мать ребенка все еще находится в российском фильтрационном лагере на оккупированной территории Украины. В связи с этим Денисова призвала международные организации поспособствовать освобождению женщины.

"Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений России прав ребенка в Украине", — подытожила Денисова.

Напомним, по данным полка "Азов", мать ребенка — военный медик из Мариуполя — была задержана в фильтрационном лагере на территории ОРДЛО, и в Запорожье смогла добраться только ее дочь. Помимо этого в лагере остались еще две женщины, сообщили украинские бойцы.

По данным управления верховного комиссариата ООН по правам человека, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли почти 250 детей.