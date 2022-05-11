Розлучену з мамою 4-річну Алісу з Маріуполя передадуть бабусі, — омбудсмен

Родичка дитини приїде до України з Польщі й отримає над нею опікунство. Також Людмила Денісова закликала міжнародні організації допомогти у визволенні матері дівчинки.

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4-річну Алісу, яку окупанти розлучили з матір'ю під час евакуації із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, буде передано під опіку її бабусі, яка наразі прямує до України з Польщі. Про це у середу, 11 травня, у своєму телеграм-каналі повідомила уповноважена Верховна Рада з питань захисту прав людини Людмила Денісова.

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За словами омбудсмена, сьогодні в Запоріжжя, де знаходиться дитина, приїхав її дядько, і зараз Аліса прямує разом із ним на захід України. Найближчим часом дівчинка зустрінеться з бабусею, яка приїде з Польщі.

"Маленька Аліса буде передана їй під опіку як дитина, яка в умовах воєнного стану залишилася без піклування батьків", — розповіла Денісова.

Омбудсмен також повідомила, що мати дитини все ще перебуває у російському фільтраційному таборі на окупованій території України. У зв'язку з цим Денісова закликала міжнародні організації сприяти звільненню жінки.

"Звертаюся до Комісії ООН із розслідування порушень прав людини під час воєнного вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень прав дитини в Україні", — підсумувала Денисова.

Нагадаємо, за даними полку "Азов", мати дитини — військового медика з Маріуполя — було затримано у фільтраційному таборі на території ОРДЛО, й у Запоріжжя змогла дістатися лише її донька. Крім цього, в таборі залишилися ще дві жінки, повідомили українські бійці.

За даними управління верховного комісаріату ООН із прав людини, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло майже 250 дітей.