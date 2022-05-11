За 2,5 місяці війни загинуло майже 3 500 цивільних, — дані ООН (інфографіка)

Серед загиблих понад 230 дітей. За фактом кількість жертв вища, але передавання даних про них утруднене через бої, наприклад, у Маріуполі чи Ізюмі.

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло вже 3 459 осіб — це більше, ніж за всі 8 років гібридної війни. Про це повідомляє управління верховного комісаріату ООН із прав людини.

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За даними ООН загинули 3 459 людей:

1 254 чоловіків;

806 жінок;

76 дівчаток;

93 хлопчики;

1 161 особа та 69 дітей, стать яких встановити не вдалося.

Також було поранено 3 713 людей. Вказується, що більшість убитих і поранених постраждали внаслідок застосування засобів із великою площею ураження, зокрема важкої артилерії, РСЗВ та авіаційних ударів.

[ + – ] Помаранчевий колір — поранені, червоний — загиблі

В ООН наголошують, що найімовірніше, справжня кількість жертв набагато вища. Підрахунок ускладнений тим, що деякі місця, де велися інтенсивні бойові дії, затримуються. Багато повідомлень все ще чекають підтвердження. Це стосується Маріуполя, Ізюму та Попасної, де є дуже багато повідомлень про жертви серед мирного населення.

[ + – ] Кількість загиблих громадян із 2014 по 2022 рік

Нагадаємо, 8 травня ЗС РФ скинули авіабомбу на школу у Луганській області. Унаслідок загинули 60 людей.

За даними ЗМІ, внаслідок авіаудару по драмтеатру в Маріуполі загинуло 600 людей.