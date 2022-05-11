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Военный Фокус Российско-украинская война

За 2,5 месяца войны погибло почти 3500 гражданских, - данные ООН (инфографика)

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потери среди гражданских
Из-за российского вторжения погибло почти 3500 мирных

Среди погибших свыше 230 детей. По факту количество жертв выше, но передача данных о них затруднена из боев, например, в Мариуполе или Изюме.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину погибло уже 3459 человек — это больше, чем за все 8 лет гибридной войны. Об этом сообщает управление верховного комиссариата ООН по правам человека.

По данным ООН погибло 3459 человек:

  • 1254 мужчины
  • 806 женщин
  • 76 девочек
  • 93 мальчика
  • 1161 человек и 69 детей, пол которых установить не удалось

Также было ранено 3713 человек. Указывается, что большинство убитых и раненых пострадали в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии, РСЗО и авиационных ударов.

смерти мирных на войне
Оранжевый цвет - раненые, красный - погибшие

В ООН подчеркивают, что вероятнее всего, настоящее количество жертв гораздо выше. Подсчет усложнен тем, что с некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживаются. Многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается Мариуполя, Изюма и Попасной, где есть очень много сообщений о жертвах среди мирного населения.

потери от российского вторжения
Количество погибших граждан с 2014 по 2022 год

Напомним, 8 мая ВС РФ сбросили авиабомбу на школу в Луганской области. В результате погибло 60 человек.

По данным СМИ, в результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибло 600 человек.