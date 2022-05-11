За 2,5 месяца войны погибло почти 3500 гражданских, - данные ООН (инфографика)

Среди погибших свыше 230 детей. По факту количество жертв выше, но передача данных о них затруднена из боев, например, в Мариуполе или Изюме.

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С момента полномасштабного вторжения России в Украину погибло уже 3459 человек — это больше, чем за все 8 лет гибридной войны. Об этом сообщает управление верховного комиссариата ООН по правам человека.

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По данным ООН погибло 3459 человек:

1254 мужчины

806 женщин

76 девочек

93 мальчика

1161 человек и 69 детей, пол которых установить не удалось

Также было ранено 3713 человек. Указывается, что большинство убитых и раненых пострадали в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии, РСЗО и авиационных ударов.

[ + – ] Оранжевый цвет - раненые, красный - погибшие

В ООН подчеркивают, что вероятнее всего, настоящее количество жертв гораздо выше. Подсчет усложнен тем, что с некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживаются. Многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается Мариуполя, Изюма и Попасной, где есть очень много сообщений о жертвах среди мирного населения.

[ + – ] Количество погибших граждан с 2014 по 2022 год

Напомним, 8 мая ВС РФ сбросили авиабомбу на школу в Луганской области. В результате погибло 60 человек.

По данным СМИ, в результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибло 600 человек.