За 2,5 месяца войны погибло почти 3500 гражданских, - данные ООН (инфографика)
Среди погибших свыше 230 детей. По факту количество жертв выше, но передача данных о них затруднена из боев, например, в Мариуполе или Изюме.
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С момента полномасштабного вторжения России в Украину погибло уже 3459 человек — это больше, чем за все 8 лет гибридной войны. Об этом сообщает управление верховного комиссариата ООН по правам человека.
По данным ООН погибло 3459 человек:
- 1254 мужчины
- 806 женщин
- 76 девочек
- 93 мальчика
- 1161 человек и 69 детей, пол которых установить не удалось
Также было ранено 3713 человек. Указывается, что большинство убитых и раненых пострадали в результате применения средств с большой площадью поражения, в том числе тяжелой артиллерии, РСЗО и авиационных ударов.
В ООН подчеркивают, что вероятнее всего, настоящее количество жертв гораздо выше. Подсчет усложнен тем, что с некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживаются. Многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается Мариуполя, Изюма и Попасной, где есть очень много сообщений о жертвах среди мирного населения.
Напомним, 8 мая ВС РФ сбросили авиабомбу на школу в Луганской области. В результате погибло 60 человек.
По данным СМИ, в результате авиаудара по драмтеатру в Мариуполе погибло 600 человек.