4-летней Алисе с "Азовстали" вернут маму: власти добиваются освобождения пленной украинки

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук взяла вопрос освобождения Виктории под личный контроль. Чиновница возмущена, что оккупанты разделили семью на глазах у ООН и Красного Креста.

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Оккупанты продолжают незаконно удерживать жительницу Мариуполя Викторию, которую российские военные в фильтрационном лагере разлучили с четырехлетней дочерью Алисой после эвакуации с территории завода "Азовсталь". Об этом в эфире телемарафона в четверг, 12 мая, сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных регионов Ирина Верещук.

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По словам чиновницы, те украинцы, кто не проходят российский фильтрационный лагерь, либо удерживаются в Донецкой области и в самом Донецке, либо вывозятся на территорию РФ.

"Касательно истории женщины Виктории Обидиной и четырехлетней Алисы — я лично занимаюсь ее освобождением. Я думаю, все будет хорошо, по крайней мере сделаю все от себя зависящее. Мы вернем маму ребенку", — заверила министр.

Верещук назвала "вопиющим" тот факт, что оккупанты разлучили мать с дочерью на глазах у представителей международных организаций — ООН и Красного Креста. При этом министр указала, что случаев, подобных тому, что произошло с Викторией и Алисой — очень много.

"Когда происходит фильтрация, людей, которых россияне считают неблагонадежными, их задерживают или отдают как обменный фонд — они проходят как пленные. Это тоже вопиющее нарушение гуманитарного права, которое произошло на глазах у ООН и Красного Креста. Я теперь требую от них отчета, чтобы это было зафиксировано, что именно так выглядит ситуация, а не по-другому", — добавила министр.

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Член украинского правительства на соответствующий вопрос журналистов заявила, что не знает о ситуациях, в которых российские военные расстреливали бы тех, кто не прошел фильтрационный лагерь. При этом, по словам Верещук, даже сам факт задержания и лишения свободы уже свидетельствует о совершении военного преступления оккупантами.

Помимо этого министр разъяснила, с чем сталкиваются украинцы, попавшие в такой лагерь: "Россияне проверяют данные, паспортные данные, проверяют по базам каким-то, проверяют принадлежность к вооруженным формированиям, являются ли они родственниками тех, кто оказывает сопротивление и обороняет нашу страну, а также личное отношение к боевым действиям".

Верещук допустила, что Викторию задержали в фильтрационном лагере только из-за того, что какое-то время она служила военным медиком в составе одной из украинских воинских частей

"Но, они не имеют никакого права ее задерживать, так как она медик, а по Женевской конвенции она не является комбатантом", — добавила министр.

Напомним, ранее полк "Азов" сообщил, что военный медик из Мариуполя была задержана в фильтрационном лагере на территории ОРДЛО, и в Запорожье смогла добраться только ее дочь Алиса. Помимо этого в лагере остались еще две женщины.

Вчера стало известно, что Алиса будет передана под опеку ее бабушке, которая приедет за девочкой из Польши. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международным организациям с просьбой посодействовать освобождению матери ребенка. Помимо этого омбудсмен призвала профильную Комиссию ООН учесть факты нарушений Россией прав ребенка в Украине.