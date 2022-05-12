4-річній Алісі з "Азовсталі" повернуть маму: влада добивається звільнення полоненої українки

Глава Мінреінтеграції Ірина Верещук взяла питання визволення Вікторії під особистий контроль. Чиновниця обурена, що окупанти розділили сім'ю на очах в ООН і Червоного Хреста.

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Окупанти продовжують незаконно утримувати мешканку Маріуполя Вікторію, яку російські військові у фільтраційному таборі розлучили із чотирирічною дочкою Алісою після евакуації з території заводу "Азовсталь". Про це в ефірі телемарафону у четвер, 12 травня, повідомила міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів Ірина Верещук.

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За словами чиновниці, ті українці, хто не проходять російський фільтраційний табір, або утримуються у Донецькій області й у самому Донецьку, або вивозяться на територію РФ.

"Щодо історії жінки Вікторії Обідіної та чотирирічної Аліси — я особисто займаюся її визволенням. Я думаю, все буде добре, принаймні зроблю все, що від себе залежить. Ми повернемо маму дитині", — запевнила міністриня.

Верещук назвала "кричущим" той факт, що окупанти розлучили мати з дочкою на очах у представників міжнародних організацій — ООН і Червоного Хреста. При цьому міністриня зазначила, що випадків, подібних до того, що сталося з Вікторією та Алісою, — дуже багато.

"Коли відбувається фільтрація, людей, яких росіяни вважають неблагонадійними, їх затримують або віддають як обмінний фонд — вони проходять як полонені. Це теж кричуще порушення гуманітарного права, яке сталося на очах ООН і Червоного Хреста. Я тепер вимагаю від них звіту, щоб це було зафіксовано, що саме така ситуація, а не по-іншому", — додала міністриня.

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Членкиня українського уряду на відповідне запитання журналістів заявила, що не знає про ситуації, в яких російські військові розстрілювали б тих, хто не пройшов фільтраційний табір. При цьому, за словами Верещук, навіть власне факт затримання і позбавлення волі свідчить про скоєння воєнного злочину окупантами.

Крім цього, міністриня роз'яснила, з чим стикаються українці, які потрапили в такий табір: "Росіяни перевіряють дані, паспортні дані, перевіряють за базами якимось, перевіряють належність до збройних формувань, чи є вони родичами тих, хто чинить опір та обороняє нашу країну, а також особисте ставлення до бойових дій.

Верещук припустила, що Вікторію затримали у фільтраційному таборі лише через те, що якийсь час вона служила військовим медиком у складі однієї з українських військових частин.

"Але вони не мають жодного права її затримувати, оскільки вона медик, а за Женевською конвенцією вона не є комбатантом", — додала міністриня.

Нагадаємо, раніше полк "Азов" повідомив, що пані військовий медик із Маріуполя була затримана у фільтраційному таборі на території ОРДЛО, і в Запоріжжя змогла дістатися тільки її дочка Аліса. Крім цього, в таборі залишилися ще дві жінки.

Учора стало відомо, що Алісу буде передано під опіку її бабусі, яка приїде за дівчинкою з Польщі. Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова звернулася до міжнародних організацій з проханням посприяти звільненню матері дитини. Крім цього, омбудсмен закликала профільну Комісію ООН врахувати факти порушень Росією прав дитини в Україні.