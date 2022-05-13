Росіяни почали допитувати дітей у фільтраційних таборах, – радник мера Маріуполя
За словами Петра Андрющенка, окупанти за допомогою допитів неповнолітніх намагаються впіймати їхніх батьків на брехні.
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Радник мера обложеного російськими військами Маріуполя Петро Андрущенко повідомив, що російські військові перейшли до практики допитів дітей у фільтраційних таборах. Про це він написав у своєму Telegram-каналі у п'ятницю, 13 травня.
За словами Андрющенка, про нову практику окупантів йому стало відомо за словами українців, успішно евакуйованих із Маріуполя на підконтрольну владі територію країни.
"Росіяни вже дійшли допитів дітей. Після допиту батьків у їхній присутності починають уточнювальний допит дітей за подробицями. Намагаються впіймати батьків на брехні", — написав радник мера Маріуполя.
Нагадаємо, у четвер, 12 травня, міністриня з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що у фільтраційних таборах росіяни перевіряють у доставлених туди осіб паспортні й інші дані, а також шукають інформацію про належність українців до Збройних Сил або інших формувань зв'язки з українськими військовими. Утримуваних також можуть насильно депортувати в РФ — за даними української влади, понад 500 тисяч українців було насильно вивезено на територію держави-агресора.
Раніше Фокус писав про те, як окупанти розлучили матір із дочкою у фільтраційному таборі після їх визволення з території заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Жительку міста Вікторію, яка раніше служила військовим медиком, росіяни затримали, тоді як її 4-річна дитина була змушена з чужими людьми діставатися Запоріжжя. Зрештою дівчинку має забрати її бабуся, проте Верещук запевнила, що працює над звільненням жінки, яка утримується окупантами.
Про ситуацію з російськими фільтраційними таборами на одному із засідань Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй минулого місяця повідомляла постійна представниця США при ООН пані посол Лінда Томас-Грінфілд. За її словами, в утримуваних у фільтраційних таборах конфіскують паспорти, інші документи та забирають мобільні телефони.