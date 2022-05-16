У Маріуполі окупанти масово створюють свідчення про "звірства ЗСУ", — радник мера

Загарбники пропонують маріупольцям 500 тис. рублів за знищене житло та 3 млн рублів за вбитого члена сім'ї. Натомість вони вимагають вказати, що ці злочини вчинили українські військові.

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Російські окупанти готують у Маріуполі велику підробку "свідчень про знищення міста" Збройними силами України (ЗСУ). Про це написав у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Так звані "показання" підготують письмово ті, хто ще залишилися в Маріуполі. Щоб здійснити це, загарбники оголосили роздачу грошей за знищене житло чи вбитого родича.

За розрахунками окупантів, за житло належить 500 тис. рублів (близько 6 тис. доларів), а за загиблого члена сім'ї — 3 млн рублів (приблизно 33 тис. доларів США). Заяви на компенсацію реєструють у школі №9.

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Для видачі грошей маріупольцям дають вказівки обов'язково наголосити, що майно "знищили українські військові". Якщо городяни реєструють втрату близьких, від них вимагають зазначити, що їх "убили ЗСУ".

Якщо не буде позначок про нібито причетність ЗСУ, компенсації мешканці міста не отримають, наголосив Андрющенко.

"З огляду на психологічний тиск і стан інформаційної блокади, маріупольці з надією подають заяви з відповідними примітками", — додав він.

Росія отримує десятки тисяч так званих "письмових свідоцтв про звірства ЗСУ". Влада РФ, на його думку, може використати ці свідчення для впливу на міжнародну думку через пропагандистські медіаканали, які ведуть мовлення в Євросоюзі.

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"Насправді проведення подібної компенсації неможливе. Тільки для виконання цих обіцянок РФ має витратити щонайменше 2,5 млрд доларів. Для поточного стану економіки Росії це неможливо", — підсумував радник градоначальника.

Андрющенко раніше казав, як деякі жителі Маріуполя збирали залишки їжі в смітті, оскільки не могли отримати гуманітарну допомогу. Окупаційна влада привезла лише 3 тис. продуктових наборів, а в місті залишилося близько 150 тис. людей.

У Маріуполі російські війська створили фільтраційні табори. Радник мера зазначав, що там почали допитувати дітей, сподіваючись зловити батьків на брехні.

Маріупольська міськрада 16 травня попередила, що понад 10 тис. тих, хто залишився в окупованому місті, можуть померти від хвороб, дефіциту їжі та ліків.