США готують новий законопроект про воєнні злочини через звірства ЗС РФ, — The NYT
За задумом авторів, документ дозволить розглядати у суді справи про воєнні злочини, навіть якщо жодна зі сторін не є громадянином США.
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Сенат США розробляє новий законопроєкт про воєнні злочини, який дозволить розглядати справи в суді, навіть якщо жодна сторона не є громадянином Сполучених Штатів. Про це пише видання The New York Times.
За даними журналістів, провідні сенатори від Демократичної та Республіканської партій досягли угоди про нововведення, які мають розширити законопроєкт про воєнні злочини у редакції 1996 року. У разі, якщо документ буде ухвалено — в американських судах можуть розглядати справи, навіть якщо жодна зі сторін не є громадянином США.
У матеріалі The NYT сказано, що сенатори вирішили ухвалити новий законопроєкт через звірства ЗС РФ на території України. Ідея полягає в тому, що якщо хтось, хто вчинив воєнні злочини за кордоном, пізніше приїде до США і буде знайдений, ця людина може бути притягнута до відповідальності за ці дії Міністерством юстиції.
"Сполучені Штати не повинні бути притулком для воєнних злочинців, які прагнуть уникнути правосуддя у своїй країні. Цей законопроєкт дає зрозуміти, що людям, які вчиняють воєнні злочини, тут не раді, і вони мають бути покарані, незалежно від того, де був скоєний злочин чи хто став їхньою жертвою", — заявив у коментарі журналістам один з авторів документа сенатор Чарльз Гресслі.
Ще один співавтор Річард Дарбін стверджує, що пропонований законопроєкт має заповнити "обурливу прогалину в американському законодавстві" та забезпечити можливість судового переслідування осіб, які вчинили воєнні злочини. У цьому контексті сенатор також згадав про масові вбивства мирних громадян в Україні російськими солдатами.
Нагадаємо, ЗС РФ в обложеному Маріуполі готують нову провокацію проти України. За даними Маріупольської міськради, окупанти збирають підписи мирних жителів для створення "показів звірств ЗСУ".
Також повідомлялося, що в Києві стартував перший судовий процес над солдатом ЗС РФ. 21-річний російський військовослужбовець Вадим Шишимарін визнав свою провину у скоєнні воєнного злочину — вбивстві мирного жителя, за який йому загрожує довічне ув'язнення в Україні.