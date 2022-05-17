США готують новий законопроект про воєнні злочини через звірства ЗС РФ, — The NYT

За задумом авторів, документ дозволить розглядати у суді справи про воєнні злочини, навіть якщо жодна зі сторін не є громадянином США.

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Сенат США розробляє новий законопроєкт про воєнні злочини, який дозволить розглядати справи в суді, навіть якщо жодна сторона не є громадянином Сполучених Штатів. Про це пише видання The New York Times.

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За даними журналістів, провідні сенатори від Демократичної та Республіканської партій досягли угоди про нововведення, які мають розширити законопроєкт про воєнні злочини у редакції 1996 року. У разі, якщо документ буде ухвалено — в американських судах можуть розглядати справи, навіть якщо жодна зі сторін не є громадянином США.

У матеріалі The NYT сказано, що сенатори вирішили ухвалити новий законопроєкт через звірства ЗС РФ на території України. Ідея полягає в тому, що якщо хтось, хто вчинив воєнні злочини за кордоном, пізніше приїде до США і буде знайдений, ця людина може бути притягнута до відповідальності за ці дії Міністерством юстиції.

"Сполучені Штати не повинні бути притулком для воєнних злочинців, які прагнуть уникнути правосуддя у своїй країні. Цей законопроєкт дає зрозуміти, що людям, які вчиняють воєнні злочини, тут не раді, і вони мають бути покарані, незалежно від того, де був скоєний злочин чи хто став їхньою жертвою", — заявив у коментарі журналістам один з авторів документа сенатор Чарльз Гресслі.

Ще один співавтор Річард Дарбін стверджує, що пропонований законопроєкт має заповнити "обурливу прогалину в американському законодавстві" та забезпечити можливість судового переслідування осіб, які вчинили воєнні злочини. У цьому контексті сенатор також згадав про масові вбивства мирних громадян в Україні російськими солдатами.

Нагадаємо, ЗС РФ в обложеному Маріуполі готують нову провокацію проти України. За даними Маріупольської міськради, окупанти збирають підписи мирних жителів для створення "показів звірств ЗСУ".

Також повідомлялося, що в Києві стартував перший судовий процес над солдатом ЗС РФ. 21-річний російський військовослужбовець Вадим Шишимарін визнав свою провину у скоєнні воєнного злочину — вбивстві мирного жителя, за який йому загрожує довічне ув'язнення в Україні.