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Снесло целый подъезд пятиэтажки: российские войска обстреляли Бахмут (фото)

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удар по бахмуту
Последствия обстрела Бахмута

В результате авиаудара пострадало три здания, среди них частный дом с людьми.

Российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту: снаряды попали в жилые дома и административное здание. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В результате вражеского обстрела пострадала пятиэтажка, частный дом и адмиминистративное здание. Из-под завалов частного дома достали 6 человек. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Авиаудар снес целый подъезд в пятиэтажном доме, однако по предварительной информации обошлось без пострадавших. Уменьшить количество жертв помогла своевременная эвакуация мирных жителей из города.

Как отмечает Павел Кириленко, в Бахмуте осталось чуть больше 20 тысяч жителей, а было 73. Поэтому глава ОВА в очередной раз призвал всех покинуть Донецкую область.

удар по бахмуту
Обстрел Бахмута

"Еще раз прошу всех, кто имеет возможность, покинуть Донецкую область. Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь!" — призвал Кириленко.

Напомним, по данным СНБО, российские войска могут готовить расстрелы жителей Донбасса для дискредитации Украины.

18 мая пресс-служба Министерства обороны России обнародовало сообщение, в котором обвинило Украину в подготовке вооруженных провокаций на Донбассе. Якобы солдаты ВСУ переоденутся в российскую форму, чтобы расстреливать мирных жителей в Константиновке.