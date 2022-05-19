Снесло целый подъезд пятиэтажки: российские войска обстреляли Бахмут (фото)

В результате авиаудара пострадало три здания, среди них частный дом с людьми.

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Российские войска нанесли авиаудар по Бахмуту: снаряды попали в жилые дома и административное здание. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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В результате вражеского обстрела пострадала пятиэтажка, частный дом и адмиминистративное здание. Из-под завалов частного дома достали 6 человек. Их состояние оценивают как удовлетворительное.

Авиаудар снес целый подъезд в пятиэтажном доме, однако по предварительной информации обошлось без пострадавших. Уменьшить количество жертв помогла своевременная эвакуация мирных жителей из города.

Как отмечает Павел Кириленко, в Бахмуте осталось чуть больше 20 тысяч жителей, а было 73. Поэтому глава ОВА в очередной раз призвал всех покинуть Донецкую область.

[ + – ] Обстрел Бахмута

"Еще раз прошу всех, кто имеет возможность, покинуть Донецкую область. Сейчас в Донецкой области нет абсолютно безопасных мест. Эвакуация спасает жизнь!" — призвал Кириленко.

Напомним, по данным СНБО, российские войска могут готовить расстрелы жителей Донбасса для дискредитации Украины.

18 мая пресс-служба Министерства обороны России обнародовало сообщение, в котором обвинило Украину в подготовке вооруженных провокаций на Донбассе. Якобы солдаты ВСУ переоденутся в российскую форму, чтобы расстреливать мирных жителей в Константиновке.