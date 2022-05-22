ЗСУ знищили понад 200 одиниць техніки ЗС РФ за тиждень, зокрема 3 літаки

Лише за добу угруповання Об'єднаних сил ліквідувало 6 танків, 10 одиниць бронетехніки та 6 автомобілів, зокрема 2 з боєприпасами.

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У неділю, 22 травня, українські військові з угруповання Об'єднаних сил відбили в цілому 11 атак, при цьому було знищено 24 одиниці російської техніки. Так, за тиждень вдалося привести до непридатності 205 одиниць російської техніки, зокрема три літаки. Про це повідомляє угруповання ОС на своїй сторінці у Facebook.

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Протягом однієї доби бійці ЗСУ з угруповання ОС ліквідували:

6 танків;

10 одиниць бронетехніки;

6 автомобілів, зокрема 2 з боєприпасами.

Українські ППО на Донбасі збили один ворожий літак Су-25 та один БПЛА Орлан-10.

22 травня в районі, який захищає ОТГ "Схід" війська РФ здійснили одну вилазку та при цьому втратили:

9 осіб особового складу;

1 танк;

2 БМП;

1 БТР;

1 міномет;

1 ПТРК;

2 АТ.

Втрати російських військ на Донбасі за тиждень

Загалом протягом цього тижня бійці угруповання ОС відбили 84 атаки супротивника.

Були ліквідовані:

1 ЗРК;

43 танки;

20 артилерійських систем (зокрема 4 РСЗВ);

79 одиниць бронетехніки;

7 спеціальних бронеавтомобілів;

34 одиниці автомобільної техніки.

Підрозділи ППО збили:

3 літаки;

18 безпілотників.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ знову знищили понтонну переправу російських військ через Сіверський Донець. Під час артудару українських ЗС на переправі був російський танк, що пішов на дно. Загалом противник втратив десятки людей з особового складу та кілька одиниць техніки.