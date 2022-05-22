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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ уничтожили свыше 200 единиц техники ВС РФ за неделю, в том числе 3 самолета

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Российкая техника
Фото: Генштаб ВСУ | Российкая техника

Только за одни сутки группировка Объединенных сил ликвидировала 6 танков, 10 единиц бронетехники и 6 автомобилей, в том числе 2 с боеприпасами.

В воскресенье, 22 мая, украинские военные из группировки Объединенных сил отразили в общей сложности 11 атак, при этом были уничтожены 24 единицы российской техники. Таким образом, за неделю удалось привести в негодность 205 единиц российской техники, в т.ч. три самолета. Об этом сообщает группировка ОС на своей странице в Facebook.

В течение одних суток бойцы ВСУ из группировки ОС ликвидировали:

  • 6 танков;
  • 10 единиц бронетехники;
  • 6 автомобилей, в т.ч. 2 с боеприпасами.

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22 мая в районе, который защищает ОТГ "Восток" войска РФ совершили одну вылазку и при этом потеряли:

  • 9 человек личного состава;
  • 1 танк;
  • 2 БМП;
  • 1 БТР;
  • 1 миномет;
  • 1 ПТРК;
  • 2 АТ.

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В общей сложности в течение этой недели бойцы группировки ОС отразили 84 атаки противника.

Были ликвидированы:

  • 1 ЗРК;
  • 43 танка;
  • 20 артиллерийских систем (в т.ч. 4 РСЗО);
  • 79 единиц бронетехники;
  • 7 специальных бронеавтомобилей;
  • 34 единицы автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили:

  • 3 самолета;
  • 18 беспилотников.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ вновь уничтожили понтонную переправу российских войск через Северский Донец. Во время артудара украинских ВС на переправе был российский танк, который ушел на дно. В общей сложности противник потерял десятки человек из личного состава и несколько единиц техники.