ВСУ уничтожили свыше 200 единиц техники ВС РФ за неделю, в том числе 3 самолета

Только за одни сутки группировка Объединенных сил ликвидировала 6 танков, 10 единиц бронетехники и 6 автомобилей, в том числе 2 с боеприпасами.

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В воскресенье, 22 мая, украинские военные из группировки Объединенных сил отразили в общей сложности 11 атак, при этом были уничтожены 24 единицы российской техники. Таким образом, за неделю удалось привести в негодность 205 единиц российской техники, в т.ч. три самолета. Об этом сообщает группировка ОС на своей странице в Facebook.

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В течение одних суток бойцы ВСУ из группировки ОС ликвидировали:

6 танков;

10 единиц бронетехники;

6 автомобилей, в т.ч. 2 с боеприпасами.

Украинские ПВО на Донбассе сбили один вражеский самолет Су-25 и один БПЛА Орлан-10.

22 мая в районе, который защищает ОТГ "Восток" войска РФ совершили одну вылазку и при этом потеряли:

9 человек личного состава;

1 танк;

2 БМП;

1 БТР;

1 миномет;

1 ПТРК;

2 АТ.

Потери российских войск на Донбассе за неделю

В общей сложности в течение этой недели бойцы группировки ОС отразили 84 атаки противника.

Были ликвидированы:

1 ЗРК;

43 танка;

20 артиллерийских систем (в т.ч. 4 РСЗО);

79 единиц бронетехники;

7 специальных бронеавтомобилей;

34 единицы автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили:

3 самолета;

18 беспилотников.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ вновь уничтожили понтонную переправу российских войск через Северский Донец. Во время артудара украинских ВС на переправе был российский танк, который ушел на дно. В общей сложности противник потерял десятки человек из личного состава и несколько единиц техники.