ВСУ уничтожили свыше 200 единиц техники ВС РФ за неделю, в том числе 3 самолета
Только за одни сутки группировка Объединенных сил ликвидировала 6 танков, 10 единиц бронетехники и 6 автомобилей, в том числе 2 с боеприпасами.
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В воскресенье, 22 мая, украинские военные из группировки Объединенных сил отразили в общей сложности 11 атак, при этом были уничтожены 24 единицы российской техники. Таким образом, за неделю удалось привести в негодность 205 единиц российской техники, в т.ч. три самолета. Об этом сообщает группировка ОС на своей странице в Facebook.
В течение одних суток бойцы ВСУ из группировки ОС ликвидировали:
- 6 танков;
- 10 единиц бронетехники;
- 6 автомобилей, в т.ч. 2 с боеприпасами.
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22 мая в районе, который защищает ОТГ "Восток" войска РФ совершили одну вылазку и при этом потеряли:
- 9 человек личного состава;
- 1 танк;
- 2 БМП;
- 1 БТР;
- 1 миномет;
- 1 ПТРК;
- 2 АТ.
Потери российских войск на Донбассе за неделю
В общей сложности в течение этой недели бойцы группировки ОС отразили 84 атаки противника.
Были ликвидированы:
- 1 ЗРК;
- 43 танка;
- 20 артиллерийских систем (в т.ч. 4 РСЗО);
- 79 единиц бронетехники;
- 7 специальных бронеавтомобилей;
- 34 единицы автомобильной техники.
Подразделения ПВО сбили:
- 3 самолета;
- 18 беспилотников.
Ранее Фокус сообщал, что ВСУ вновь уничтожили понтонную переправу российских войск через Северский Донец. Во время артудара украинских ВС на переправе был российский танк, который ушел на дно. В общей сложности противник потерял десятки человек из личного состава и несколько единиц техники.