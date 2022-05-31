Найближчі кілька тижнів визначать результат війни між РФ і Україною, — генерал США

На думку Марка Міллі, війна може перейти в затяжну фазу з бойовими зіткненнями, що повторюються. Або завершитися рішучою перемогою однієї зі сторін. Багато що залежить від політичного керівництва.

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Розвиток подій у наступні кілька тижнів, імовірно, багато в чому передбачить результат війни. Те, що відбувається, може вилитися в затяжну, тупикову фазу з бойовими зіткненнями, що повторюються знову й знову, або ж завершитися рішучою перемогою однієї зі сторін і наступними мирними переговорами. На цьому наголосив керівник Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі. Інтерв'ю було опубліковано на сайті інформагентства Fox News.

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За його словами, є безліч альтернативних варіантів, у яких він зараз не цілком упевнений. "Зараз дещо передчасно робити будь-які прогнози, оскільки продовжуються запеклі бойові зіткнення між російськими й українськими військовими на Донбасі", — пояснив він.

Генерал Марк Міллі був серед тих, хто на цвинтарі у вашингтонському передмісті Арлінгтоні покладав прапори до могил загиблих американських військовослужбовців. Таких могил там налічується понад 228 тисяч. Цей ритуал повторюється щорічно до Дня поминання солдатами 3-го піхотного полку (відомого як "Стара гвардія") — це частина загальної традиції, у межах якої американські військові вшановують пам'ять своїх загиблих товаришів по зброї.

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Журналіст Fox News нагадав Міллі про його слова, сказані 23 травня. Тоді генерал заявив: "Успішне завершення війни (end state — англ. успішне завершення фінальної фази військової операції) визначається політичними лідерами. У цьому випадку президент Зеленський має визначити це разом із українцями".

Міллі попросили роз'яснити, що він має на увазі та чи означає така заява, що він підтримає рішення, якщо, наприклад, Зеленський захоче забрати назад у росіян Крим.

"Ми військові, ми підтримаємо всі рішення президента Байдена та нашого політичного керівництва. Але, за великим рахунком, це війна між Україною та Росією. Як усе завершиться на полях битв, визначатимуть президент Зеленський і Путін", — сказав Міллі.

Раніше Фокус повідомляв, що Марк Міллі відповів на запитання про можливе застосування американської зброї на території РФ. За його словами, ймовірність ескалації завжди є, тому потрібно оцінювати ризики. "Ми намагаємось тримати під контролем ці питання", — сказав він.