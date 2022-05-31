Ближайшие несколько недель определят исход войны между РФ и Украиной, — генерал США

По мнению Марка Милли, война может перейти в затяжную фазу с повторяющимися боестолкновениями. Или же завершиться решительной победой одной из сторон. Многое зависит от политического руководства.

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Развитие событий в последующие несколько недель, вероятно, во многом предрешит исход войны. Происходящее может вылиться в затяжную, тупиковую фазу с повторяющимися вновь и вновь боестолкновениями, или же завершиться решительной победой одной из сторон и последующими мирными переговорами. Об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Интервью опубликовано на сайте информагентства Fox News.

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По его словам, есть множество альтернативных вариантов, в которых он сейчас не вполне уверен. "Сейчас несколько преждевременно делать какие-либо прогнозы, поскольку продолжаются ожесточенные боестолкновения между российскими и украинскими военными на Донбассе", — пояснил он.

Генерал Марк Милли был среди тех, кто на кладбище в вашингтонском пригороде Арлингтоне возлагал флаги к могилам павших американских военнослужащих. Таких могил там насчитывается больше 228 тысяч. Этот ритуал повторяется ежегодно ко Дню поминовения солдатами 3-го пехотного полка (известного как "Старая гвардия") — часть общей традиции, в рамках которой американские военные чтут память своих погибших товарищей по оружию.

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Журналист Fox News напомнил Милли о его словах, сказанных 23 мая. Тогда генерал заявил: "Успешное завершение войны (end state — англ. успешное завершение финальной фазы военной операции) определяется политическими лидерами. В данном случае, президент Зеленский должен определить это вместе с украинцами".

Милли попросили разъяснить, что он под этим подразумевает, и означает ли такое заявление, что он поддержит решение, если, к примеру, Зеленский захочет забрать назад у россиян Крым.

"Мы военные, мы поддержим все решения президента Байдена и нашего политического руководства. Но, по большому счету, это война между Украиной и Россией. Как все завершится на полях сражений, будут определять президент Зеленский и Путин", — сказал Милли.

Ранее Фокус сообщал, что Марк Милли ответил на вопрос о возможном применении американского оружия на территории РФ. По его словам, вероятность эскалации всегда присутствует, поэтому нужно оценивать риски. "Мы пытаемся держать под контролем эти вопросы", — сказал он.