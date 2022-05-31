Ближайшие несколько недель определят исход войны между РФ и Украиной, — генерал США
По мнению Марка Милли, война может перейти в затяжную фазу с повторяющимися боестолкновениями. Или же завершиться решительной победой одной из сторон. Многое зависит от политического руководства.
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Развитие событий в последующие несколько недель, вероятно, во многом предрешит исход войны. Происходящее может вылиться в затяжную, тупиковую фазу с повторяющимися вновь и вновь боестолкновениями, или же завершиться решительной победой одной из сторон и последующими мирными переговорами. Об этом заявил руководитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Интервью опубликовано на сайте информагентства Fox News.
По его словам, есть множество альтернативных вариантов, в которых он сейчас не вполне уверен. "Сейчас несколько преждевременно делать какие-либо прогнозы, поскольку продолжаются ожесточенные боестолкновения между российскими и украинскими военными на Донбассе", — пояснил он.
Генерал Марк Милли был среди тех, кто на кладбище в вашингтонском пригороде Арлингтоне возлагал флаги к могилам павших американских военнослужащих. Таких могил там насчитывается больше 228 тысяч. Этот ритуал повторяется ежегодно ко Дню поминовения солдатами 3-го пехотного полка (известного как "Старая гвардия") — часть общей традиции, в рамках которой американские военные чтут память своих погибших товарищей по оружию.
Что означает победа Украины в войне с РФ для США?
Журналист Fox News напомнил Милли о его словах, сказанных 23 мая. Тогда генерал заявил: "Успешное завершение войны (end state — англ. успешное завершение финальной фазы военной операции) определяется политическими лидерами. В данном случае, президент Зеленский должен определить это вместе с украинцами".
Милли попросили разъяснить, что он под этим подразумевает, и означает ли такое заявление, что он поддержит решение, если, к примеру, Зеленский захочет забрать назад у россиян Крым.
"Мы военные, мы поддержим все решения президента Байдена и нашего политического руководства. Но, по большому счету, это война между Украиной и Россией. Как все завершится на полях сражений, будут определять президент Зеленский и Путин", — сказал Милли.
Ранее Фокус сообщал, что Марк Милли ответил на вопрос о возможном применении американского оружия на территории РФ. По его словам, вероятность эскалации всегда присутствует, поэтому нужно оценивать риски. "Мы пытаемся держать под контролем эти вопросы", — сказал он.