Над Київською областю збили російську крилату ракету — поліція (фото)

За даними МВС, українська ППО знищила ракету в районі Обухова.

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1 червня о 21:12 практично по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Через пів години надійшли повідомлення про вибухи, які чули в Київській області, очевидці припустили, що джерелом шуму стала робота ППО.

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2 червня поліція Київської області підтвердила це припущення.

За її даними, приблизно о 22:00 в Обухівському районі спрацювала ППО, яка збила російську ракету.

"Унаслідок вибуху постраждалих і руйнувань немає, — зазначили в поліції. — Лише деякий час у кількох населених пунктах не було світла".

Співробітники поліції провели огляд місця події та опублікували фото уламків ракети.

Куди ще цілилися росіяни

Того вечора російські війська обстріляли не лише район столиці. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в період із 22:45 по 22:55 чотири крилаті ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Стрийському та Самбірському районах. Їх запускали з акваторії Чорного моря.

Від вибухів постраждали п'ятеро людей, один із них легко поранений, четверо отримали поранення середньої тяжкості. За словами Козицького, через пошкодження об'єктів залізниці затрималося багато потягів.

За даними радника голови МВС Антона Геращенка, росіяни хотіли зруйнувати залізничний тунель у Турківському районі Львівської області, проте "Карпатські гори стали муром на захист України".

Вранці 2 червня Оперативне командування "Південь" попередило про те, що загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря, як і раніше, є актуальною. Там знаходяться три російські кораблі, які мають таке озброєння.