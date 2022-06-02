Над Киевской областью сбили российскую крылатую ракету — полиция (фото)

По данным МВД, украинская ПВО уничтожила ракету в районе Обухова.

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1 июня в 21:12 практически по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Спустя полчаса поступили сообщения о взрывах, которые слышали в Киевской области, очевидцы предположили, что источником шума стала работа ПВО.

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2 июня полиция Киевской области подтвердила это предположение.

По ее данным, около 22:00 в Обуховском районе сработала ПВО, которая сбила российскую ракету.

"В результате взрыва пострадавших и разрушений нет, — отметили в полиции. — Лишь некоторое время в нескольких населенных пунктах отсутствовал свет".

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и опубликовали фото обломков ракеты.

Куда еще целились россияне

В тот вечер российские войска обстреляли не только район столицы. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в период с 22:45 по 22:55 четыре крылатые ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Стрыйском и Самборском районах. Их запускали из акватории Черного моря.

От взрывов пострадали пять человек, один из них легко ранен, четверо получили ранения средней тяжести. По словам Козицкого, из-за повреждения объектов железной дороги задержались многие поезда.

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, россияне хотели разрушить железнодорожный туннель в Турковском районе Львовской области, однако "Карпатские горы стали стеной на защиту Украины".

Утром 2 июня Оперативное командование "Юг" предупредило о том, что угроза ракетных ударов из акватории Черного моря по-прежнему актуальна. Там находятся три российских корабля, которые обладают таким вооружением.