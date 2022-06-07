"Брав участь у подіях на майдані": у мережі з'явився незвичайний некролог щодо бійця РФ
Волонтери InformNapalm припускають, що Рахмет Джубанов, ліквідований під час вторгнення в Україну, у 2014 році був у складі "чорної роти". Вона розстрілювала людей на Майдані.
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У мережі з'явився некролог щодо ліквідованого військового війська РФ Рахмета Джубанова. Серед іншого в ньому вказується, що він брав участь на Майдані. Про це повідомляє Максим Майоров у Фейсбуці, який працює у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
На сторінці Олексія Штонди у Вконтакте з'явився некролог за старшим сержантом ЗС РФ Рахметом Джубановим. Він загинув під час вторгнення в Україну. Вказується, що солдатові було 40 років, з яких 22 роки він провів у армії. Також брав участь у війні в Сирії.
"У 2014 році брав участь у подіях в Україні (майдан), нагороджений медаллю Суворова", — зазначається у публікації.
Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm припускають, що солдат міг бути одним із членів "чорної роти" — убивць, які розстрілювали людей на Майдані в 2014 році.
Нагадаємо, ЗСУ ліквідували генерал-майора Кутузова під Лисичанськом.
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