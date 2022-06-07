"Принимал участие в событиях на майдане": в сети появился необычный некролог по бойцу РФ

Волонтеры InformNapalm предполагают, что Рахмет Джубанов, ликвидированный в ходе вторжения в Украину, в 2014 году был в составе "черной роты". Она расстреливала людей на Майдане.

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В сети появился некролог по ликвидированному военному армии РФ Рахмета Джубанова. Среди прочего, в нем указывается, что он принимал участие на Майдане. Об этом сообщает Максим Майоров в Фейсбуке, работающий в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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На странице Алексея Штонды во Вконтакте появился некролог по старшему сержанту ВС РФ Рахмету Джубановому. Он погиб в ходе вторжения в Украину. Указывается, что солдату было 40 лет, из которых 22 года он провел в армии. Также принимал участие на войне в Сирии.

"В 2014 году принимал участие в событиях в Украине (майдан), награжден медалью Суворова", — указывается в публикации.

Волонтеры международного сообщества InformNapalm предполагают, что солдат мог быть одним из членов "черной роты" — убийц, которые расстреливали людей на Майдане в 2014 году.

Напомним, ВСУ ликвидировали генерал-майора Кутузова под Лисичанском.

1 июня ВСУ ликвидировали подполковника кадыровского полка спецназначения Заура Димаева.