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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Бракує солдат: у Криму військкомати фальсифікують результати медоглядів — ОК "Південь"

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Медкомісія у військкоматі, фальсифікація результатів медоглядів, заклик у Криму
Окупанти мають намір заповнити втрати у живій силі, призиваючи більше кримчан

Окупанти намагаються призвати до армії якнайбільше кримчан, щоб заповнити втрати особового складу Збройних сил РФ.

Оперативне командування "Південь" не зафіксувало на південних ділянках фронту створення нових ударних угруповань російських військ, але відомо, що окупанти потребують поповнення живої сили, повідомили у пресслужбі ОК "Південь".

"У зв'язку з цим медкомісії військкоматів в окупованому Криму фальсифікують результати медоглядів призовників для максимального набору", — зазначили у пресслужбі, наголосивши, що призив кримчан у російську армію є порушенням міжнародного гуманітарного права та черговим воєнним злочином.

Водночас в ОК "Південь" зазначають, що ситуація в регіоні щодня загострюється, результатом чого стає пошкодження багатьох будинків та об'єктів інфраструктури. Під час обстрілів загинули й отримали тяжкі поранення кілька мирних жителів, надати допомогу пораненим складно через брак ліків, а виїхати з окупованої території можна лише через Крим.

За даними українських військових, бойові дії продовжуються у Калинівській, Великоолександрівській, Високопольській, Нововоронцовській територіальних громадах. Також уночі 8 червня окупанти вкотре обстріляли з РСЗВ "Ураган" Миколаїв.

Проте ворог отримує відсіч від ЗСУ. Унаслідок атак ракетно-артилерійських підрозділів кількість окупантів скоротилася на 19 осіб, знищено 9 одиниць російської техніки, зокрема броньованої.

"В Одеській області, зокрема, в прикордонних із Придністров'ям районах ситуація стабільна і контрольована", — підкреслили в пресслужбі ОК "Південь". Російські кораблі, як і раніше, блокують судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. Є загроза обстрілу крилатими ракетами "Калібр": у Чорному морі знаходяться чотири ракетні кораблі та підводний човен, оснащених таким озброєнням.

Як повідомлялося, Оперативне командування "Південь" попередило, що ЗС РФ розмістили на острові Зміїний кілька зенітно-ракетних комплексів, РСЗВ та станції радіоелектронної боротьби. У зв'язку з цим виникла загроза обстрілу Одеської області з цієї позиції.