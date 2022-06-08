Бракує солдат: у Криму військкомати фальсифікують результати медоглядів — ОК "Південь"

Окупанти намагаються призвати до армії якнайбільше кримчан, щоб заповнити втрати особового складу Збройних сил РФ.

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Оперативне командування "Південь" не зафіксувало на південних ділянках фронту створення нових ударних угруповань російських військ, але відомо, що окупанти потребують поповнення живої сили, повідомили у пресслужбі ОК "Південь".

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"У зв'язку з цим медкомісії військкоматів в окупованому Криму фальсифікують результати медоглядів призовників для максимального набору", — зазначили у пресслужбі, наголосивши, що призив кримчан у російську армію є порушенням міжнародного гуманітарного права та черговим воєнним злочином.

Водночас в ОК "Південь" зазначають, що ситуація в регіоні щодня загострюється, результатом чого стає пошкодження багатьох будинків та об'єктів інфраструктури. Під час обстрілів загинули й отримали тяжкі поранення кілька мирних жителів, надати допомогу пораненим складно через брак ліків, а виїхати з окупованої території можна лише через Крим.

За даними українських військових, бойові дії продовжуються у Калинівській, Великоолександрівській, Високопольській, Нововоронцовській територіальних громадах. Також уночі 8 червня окупанти вкотре обстріляли з РСЗВ "Ураган" Миколаїв.

Проте ворог отримує відсіч від ЗСУ. Унаслідок атак ракетно-артилерійських підрозділів кількість окупантів скоротилася на 19 осіб, знищено 9 одиниць російської техніки, зокрема броньованої.

"В Одеській області, зокрема, в прикордонних із Придністров'ям районах ситуація стабільна і контрольована", — підкреслили в пресслужбі ОК "Південь". Російські кораблі, як і раніше, блокують судноплавство в північно-західній частині Чорного моря. Є загроза обстрілу крилатими ракетами "Калібр": у Чорному морі знаходяться чотири ракетні кораблі та підводний човен, оснащених таким озброєнням.

Як повідомлялося, Оперативне командування "Південь" попередило, що ЗС РФ розмістили на острові Зміїний кілька зенітно-ракетних комплексів, РСЗВ та станції радіоелектронної боротьби. У зв'язку з цим виникла загроза обстрілу Одеської області з цієї позиції.