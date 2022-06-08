Не хватает солдат: в Крыму военкоматы фальсифицируют результаты медосмотров — ОК "Юг"

Оккупанты стараются призвать в армию как можно больше крымчан, чтобы восполнить потери личного состава Вооруженных сил РФ.

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Оперативное командование "Юг" не выявило на южных участках фронта создание новых ударных группировок российских войск, но известно, что оккупанты нуждаются в пополнении живой силы, сообщили в пресс-службе ОК "Юг".

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"В связи с этим медкомиссии военкоматов в оккупированном Крыму фальсифицируют результаты медосмотров призывников для максимального набора", — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что призыв крымчан в российскую армию является нарушением международного гуманитарного права и очередным военным преступлением.

В то же время в ОК "Юг" отмечают, что ситуация в регионе ежедневно обостряется, результатом чего становится повреждение множества домов и объектов инфраструктуры. Во время обстрелов погибли и получили тяжелые ранения несколько мирных жителей, оказать помощь раненым сложно из-за нехватки лекарств, а выехать с оккупированной территории можно только через Крым.

По данным украинских военных, боевые действия продолжаются в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской территориальных громадах. Также ночью 8 июня оккупанты в очередной раз обстреляли из РСЗО "Ураган" Николаев.

Однако враг получает отпор от ВСУ. В результате атак ракетно-артиллерийских подразделений количество оккупантов сократилось на 19 человек, уничтожено 9 единиц российской техники, в том числе, бронированной.

"В Одесской области, в том числе, в приграничных с Приднестровьем районах обстановка стабильная и контролируемая", — подчеркнули в пресс-службе ОК "Юг". Российские корабли по-прежнему блокируют судоходство в северо-западной части Черного моря. Есть угроза обстрелов крылатыми ракетами "Калибр": в Черном море находятся четыре ракетных корабля и подводная лодка, оснащенных таким вооружением.

Как сообщалось, Оперативное командование "Юг" предупредило, что ВС РФ разместили на острове Змеиный несколько зенитно-ракетных комплексов, РСЗО и станции радиоэлектронной борьбы. В связи с этим возникла угроза обстрелов Одесской области с этой позиции.