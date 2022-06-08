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Военный Фокус Российско-украинская война

Не хватает солдат: в Крыму военкоматы фальсифицируют результаты медосмотров — ОК "Юг"

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Медкомиссия в военкомате, фальсификация результатов медосмотров, призыв в Крыму
Оккупанты намерены восполнить потери в живой силе, призывая больше крымчан

Оккупанты стараются призвать в армию как можно больше крымчан, чтобы восполнить потери личного состава Вооруженных сил РФ.

Оперативное командование "Юг" не выявило на южных участках фронта создание новых ударных группировок российских войск, но известно, что оккупанты нуждаются в пополнении живой силы, сообщили в пресс-службе ОК "Юг".

"В связи с этим медкомиссии военкоматов в оккупированном Крыму фальсифицируют результаты медосмотров призывников для максимального набора", — отметили в пресс-службе, подчеркнув, что призыв крымчан в российскую армию является нарушением международного гуманитарного права и очередным военным преступлением.

В то же время в ОК "Юг" отмечают, что ситуация в регионе ежедневно обостряется, результатом чего становится повреждение множества домов и объектов инфраструктуры. Во время обстрелов погибли и получили тяжелые ранения несколько мирных жителей, оказать помощь раненым сложно из-за нехватки лекарств, а выехать с оккупированной территории можно только через Крым.

По данным украинских военных, боевые действия продолжаются в Калиновской, Великоалександровской, Высокопольской, Нововоронцовской территориальных громадах. Также ночью 8 июня оккупанты в очередной раз обстреляли из РСЗО "Ураган" Николаев.

Однако враг получает отпор от ВСУ. В результате атак ракетно-артиллерийских подразделений количество оккупантов сократилось на 19 человек, уничтожено 9 единиц российской техники, в том числе, бронированной.

"В Одесской области, в том числе, в приграничных с Приднестровьем районах обстановка стабильная и контролируемая", — подчеркнули в пресс-службе ОК "Юг". Российские корабли по-прежнему блокируют судоходство в северо-западной части Черного моря. Есть угроза обстрелов крылатыми ракетами "Калибр": в Черном море находятся четыре ракетных корабля и подводная лодка, оснащенных таким вооружением.

Как сообщалось, Оперативное командование "Юг" предупредило, что ВС РФ разместили на острове Змеиный несколько зенитно-ракетных комплексов, РСЗО и станции радиоэлектронной борьбы. В связи с этим возникла угроза обстрелов Одесской области с этой позиции.