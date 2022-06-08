Повертатися нікуди. Волонтер повідомив про "смерть" Сєвєродонецька

За словами Аріфа Багірова, у місті немає електрики, газу, води, зв'язку, а пожежники перестали працювати. Власне, від міста залишилися одні коробки.

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Фокус поспілкувався з волонтером із Сєверодонецька Аріфом Багіровим про ситуацію в місті та те, чи є у населеному пункті якісь ознаки життя.

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За словами Аріфа, інфраструктурно місто знищене, там немає електрики, газу, води, зв'язку.

"Сєвєродонецьк без ознак життя. Тільки будинки стоять. Ну як стоять? Коробки. Десь наполовину зруйновані. Коли перестали працювати пожежники, квартири вигоріли повністю. Влучило в одну з них, спалахнули інші, вогонь пішов по всьому будинку. Сєвєродонецьк — мертвий. У нього кров не циркулює, нервова система не функціонує, мозок помер. Повертатися людям нікуди, і росіянам взяти з нього нічого. Але вони так люблять, це їхній стиль — звільнили, називається, повністю. Вони ж прийшли вбивати і знищувати все в нуль. Подивіться на Попасну та Рубіжне. Від них нічого не залишилося", — розповів Аріф Багіров.

Нагадаємо, обстріл Сєвєродонецька Луганської області розпочався 24 лютого з повітря. Тоді російська армія завдала ракетного удару по місцевому аеропорту. З початку весни його масово стали обстрілювати з артилерії та систем реактивного залпового вогню "Град". І з кожним днем кількість обстрілів збільшилась. У травні, за словами Багірова, неможливо було перебувати навіть у підвалі. "Одну місцеву жінку недавно осколком дістало навіть там", — каже він.

Волонтер припускає, що навесні 2022 року в Сєвєродонецьку могли загинути приблизно тисячі містян — серед міста з'явилося безліч могил.

Повна версія інтерв'ю з Аріфом Багіровим доступна за посиланням: "Бої, як у Сталінграді. Особливості оборони Сєвєродонецька та три завдання ЗСУ".