Возвращаться некуда. Волонтер сообщил о "смерти" Северодонецка

По словам Арифа Багирова, в городе нет электричества, газа, воды, связи, а пожарные перестали работать. По сути, от города остались одни коробки.

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Фокус пообщался с волонтером из Северодонецка Арифом Багировым о ситуации в городе и том, есть ли в населенном пункте какие-либо признаки жизни.

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По словам Арифа, инфраструктурно город уничтожен, там нет электричества, газа, воды, связи.

"Северодонецк без признаков жизни. Только дома стоят. Ну как стоят? Одни коробки. Где-то наполовину разрушены. Когда перестали работать пожарные, квартиры выгорели полностью. Попал снаряд в одну из них, загорелись другие, огонь пошел по всему дому. Северодонецк — мертвый. У него кровь не циркулирует, нервная система не функционирует, мозг умер. Возвращаться людям некуда, и россиянам взять с него нечего. Но они так любят, это их стиль — освободили, называется, полностью. Они же пришли убивать и уничтожать все в ноль. Посмотрите на Попасную и Рубежное. От них ничего не осталось", — рассказал Ариф Багиров.

Напомним, обстрелы Северодонецка Луганской области начались 24 февраля с воздуха. Тогда российская армия нанесла ракетный удар по местному аэропорту. С начала весны его массово стали обстреливать из артиллерии и систем реактивного залпового огня "Град". И с каждым днем количество обстрелов увеличилось. В мае, по словам Багирова, невозможно было находится даже в подвале. "Одну местную женщину недавно осколком достало даже там", — говорит он.

Волонтер предполагает, что весной 2022 года в Северодонецке могли погибнуть около тысячи горожан — посреди города появилось множество могил.

Детальнее о ситуации в Северодонецке можно почитать в нашем материале: "Бои, как в Сталинграде. Особенности обороны Северодонецка и три задачи ВСУ".