У РосЗМІ видалили статтю заступника голови Адміністрації президента РФ про відновлення "ДНР"

У своєму зверненні Сергій Кирієнко пропонував відновлювати окуповані території внаслідок зниження рівня життя росіян. Скріншоти тексту залишилися у Telegram-каналі Невзорова.

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На сайті російського пропагандистського видання "Известия" 12 червня опублікували звернення від імені першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка щодо відновлення Донбасу ціною зниження рівня життя росіян. Проте пізніше статтю видалили. Скриншоти збереглися у Telegram-каналі журналіста Олександра Невзорова.

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У зверненні, зокрема, йшлося про те, що вся Росія відновлюватиме Донбас.

"Так, це коштуватиме кілька трильйонів рублів. Але ці гроші виділять з російського бюджету навіть ціною тимчасового зниження рівня життя країни", — написав Кирієнко.

Також заступник голови АП наголосив, що країни не повинні втручатися у справи інших держав.

"Ми хочемо, щоб втручання у внутрішні справи держав і народів припинилося по всьому світу, а наші підходи та підходи наших партнерів до неподільної глобальної безпеки почули", — висловився Кирієнко.

Олександр Невзоров також прокоментував звернення з Адміністрації президента РФ, заявивши, що складається враження, що Кирієнко остаточно "з'їхав із котушок". Також російський журналіст написав, що таке звернення із зазначенням сум на відновлення провисить на сайті недовго.

"Публіка зрозуміє, що марафетити руїни будуть її коштом. Потім руїни все одно відбере Україна. Не сумніваюся, що через оголошення сум "на відновлення", звернення Кирієнка провисить недовго", — наголосив Невзоров.

Нагадаємо, 2 червня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Донбас поки не може увійти до складу РФ. У Кремлі не бачать можливості проведення "референдуму" про входження Донецької та Луганської областей до складу РФ, оскільки у регіоні продовжуються бої.

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