В РосСМИ удалили статью замглавы Администрации президента РФ о восстановлении "ДНР"

В своем обращении Сергей Кириенко предлагал восстанавливать оккупированные территории за счет снижения уровня жизни россиян. Скриншоты текста остались в Telegram-канале Невзорова.

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На сайте российского пропагандистского издания "Известия" 12 июня опубликовали обращение от имени первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко о восстановлении Донбасса ценой снижения уровня жизни россиян. Однако позже статью удалили. Скриншоты сохранились в Telegram-канале журналиста Александра Невзорова.

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В обращении, в частности, говорилось о том, что вся Россия будет восстанавливать Донбасс.

"Да, это будет стоить несколько триллионов рублей. Но эти деньги будут выделены из российского бюджета — даже ценой временного снижения уровня жизни страны", — написал Кириенко.

Среди прочего, замглавы АП подчеркнул, что страны не должны вмешиваться в дела других государств.

"Мы хотим, чтобы вмешательство во внутренние дела государств и народов прекратилось по всему миру, а наши подходы и подходы наших партнеров к неделимой глобальной безопасности были услышаны", — высказался Кириенко.

Александр Невзоров также прокомментировал обращение из Администрации президента РФ, заявив, что создается впечатление, что Кириенко окончательно "съехал с катушек". Также российский журналист написал, что такое обращение с указанием сумм "на восстановление" провисит на сайте недолго.

"Публика сообразит, что марафетить развалины будут за ее счет. Потом развалины все равно отберет Украина. Не сомневаюсь, что из-за оглашения сумм "на восстановление", обращение Кириенко провисит недолго", — подчеркнул Невзоров.

Напомним, 2 июня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Донбасс пока не может войти в состав РФ. В Кремле не видят возможности проведения "референдума" о вхождении Донецкой и Луганской областей в состав РФ, так как в регионе продолжаются бои.

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