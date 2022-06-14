У Росії вигадали нову схему вербування солдатів на війну в Україні — СБУ (відео)

Росіянин, який потрапив у полон, розповів, що підписав контракт зі ЗС РФ, який передбачає участь у відновлювальних роботах на Донбасі, проте натомість його відправили на фронт.

Російські рекрутингові компанії зараз активно шукають добровольців для армії, використовуючи нові схеми вербування, повідомляє Служба безпеки України. Про це стало відомо з розмови з уродженцем Удмуртії, який потрапив у полон до українців.

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Він розповів слідчим, що від кандидатів не вимагають ні фізпідготовки, ні військової професії, пропонуючи хороші зарплати. Здобувачам кажуть, що їхнім завданням буде "відновлення" окупованих територій: розбирати руїни, вантажити гуманітарну допомогу. Однак після прибуття в Україну їх відправляють на фронт у складі озброєних формувань "Л/ДНР". За відмову бойовики погрожують розстрілом.

За словами полоненого, він підписав контракт зі ЗС РФ на два місяці, оскільки потребував грошей.

"На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими "колегами" його відправили в Золоте в підпорядкування терористичного угруповання так званої "ЛНР"", — наголосили в СБУ.

Росіянин розповів, що більшість "добровольців" відмовилися воювати, 32 погодилися піти в бій.

"Із цих 32 людей 7 потрапило в полон, 6 пішло назад, решта 200-і. Я сам отримав поранення, — сказав полонений, зазначивши, що з поля бою втекли навіть командири. — Завдання не поставили, всі кудись поділися. Незрозуміло, хто куди поховалися. У нас взагалі залишався один взводний".

Як відбувається мобілізація в ОРДЛО

Раніше неодноразово повідомлялося, що в ОРДЛО окупанти проводять примусову мобілізацію. Для виконання плану окупаційна влада розширила вікові межі для тих, хто підлягає призову: тепер на фронт відправляють чоловіків віком від 18 до 65 років.

За словами військового експерта Олега Жданова, російські окупанти кидають на штурм Сєвєродонецька мобілізованих, використовуючи їх як живий щит. Тому багато хто не хоче воювати, особливо часто конфлікти трапляються, коли мешканців Донецької області відправляють воювати в Луганську.

Українські правоохоронні органи документують факти примусової мобілізації, що є воєнними злочинами. Офіс генпрокурора повідомив 14 червня, що колаборанту, який обіймає посаду "начальника відділу військового комісаріату "ДНР" у Горлівці, заочно повідомили про підозру в скоєнні кількох злочинів, у тому числі порушенні законів і звичаїв війни.

За даними слідства, з 19 лютого він організовує та проводить загальну примусову мобілізацію чоловіків віком від 18 до 65 років. Надалі мобілізованих як "добровольців" відправляють воювати з українською армією.