У Сєвєродонецьку росіяни використовують мобілізованих в ОРДЛО як живий щит, — експерт

За словами Олега Жданова, російські окупанти кидають на штурм обласного центру мобілізованих мешканців ОРДЛО, а самі ховаються за їхніми спинами. При цьому мобілізовані на Донеччині не хочуть боротися замість луганчан.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російська армія перекидає до Сєвєродонецька підрозділи з інших ділянок фронту. Вони складаються з регулярних військ РФ та солдатів, мобілізованих на території ОРДЛО, розповів Фокусу військовий експерт Олег Жданов.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Регулярні російські війська використовують мобілізованих у Донецькій та Луганській областях як живий щит. За їхніми спинами стоять російські війська, — сказав Жданов. — І вже відомо, що виникають конфлікти: наприклад, жителі Донецької області відмовлялися йти воювати до Луганської".

Крім того, як йдеться у звіті британської розвідки, проксі-піхота погано підготовлена.

"Її використання для операцій із зачистки міст — це російська тактика, яка раніше застосовувалася в Сирії, де Росія задіяла 5-й корпус сирійської армії для нападу на міські райони. Такий підхід, ймовірно, вказує на бажання обмежити втрати, завдані регулярним російським силам", — наголошується у звіті розвідки Британії.

Як проходила мобілізація в ОРДЛО

Навесні, у розпал примусової мобілізації в ОРДЛО, українська військова розвідка повідомляла, що місцеві чоловіки не хочуть воювати. Через це було зірвано мобілізаційний план окупантів, які хотіли хотіли поповнити особовий склад сухопутних військ РФ 26 тис. "резервістів".

Щоб впоратися з кадровим голодом, окупаційна влада вирішила підняти граничний призовний вік для мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей з 55 до 65 років.

Раніше у коментарі Фокусу військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що перед українською армією у Сєвєродонецьку стоять три головні завдання. Українським силам необхідно зміцнитися на всіх можливих позиціях, запобігти оточенню міста та не втратити контроль над трасою Лисичанськ-Бахмут. Докладніше про це читайте у статті Фокусу "Бої, як у Сталінграді. Особливості оборони Сєвєродонецька та три завдання ЗСУ".