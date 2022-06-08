В Северодонецке россияне используют мобилизованных в ОРДЛО как живой щит, — эксперт

По словам Олега Жданова, российские оккупанты бросают на штурм областного центра мобилизованных жителей ОРДЛО, а сами прячутся за их спинами. При этом мобилизованные в Донецкой области не хотят сражаться вместо луганчан.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Российская армия перебрасывает к Северодонецку подразделения с других участков фронта. Они состоят из регулярных войск РФ и солдат, мобилизованных на территории ОРДЛО, рассказал Фокусу военный эксперт Олег Жданов.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

"Регулярные российские войска используют мобилизованных в Донецкой и Луганской областях как живой щит. За их спинами стоят российский войска, — сказал Жданов. — И уже известно, что возникают конфликты: например, жители Донецкой области отказывались идти воевать в Луганскую".

Кроме того, как говорится в отчете британской разведки, прокси-пехота плохо подготовлена.

"Ее использование для операций по зачистке городов – это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы. Такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери, причиненные регулярным российским силам", – отмечается в отчете разведки Британии.

Как проходила мобилизация в ОРДЛО

Весной, в разгар принудительной мобилизации в ОРДЛО, украинская военная разведка сообщала о том, что местные мужчины не хотят воевать. Из-за этого был сорван мобилизационный план оккупантов, которые хотели хотели пополнить личный состав сухопутных войск РФ 26 тыс. "резервистов".

Чтобы справиться с кадровым голодом, оккупационные власти приняли решение поднять предельный призывной возраст для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей с 55 до 65 лет.

Ранее в комментарии Фокусу военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что перед украинской армией в Северодонецке стоят три главных задания. Украинским силам необходимо укрепиться на всех возможных позициях, предотвратить окружение города и не потерять контроль над трассой Лисичанск-Бахмут. Подробнее об этом читайте в статье Фокуса "Бои, как в Сталинграде. Особенности обороны Северодонецка и три задачи ВСУ".