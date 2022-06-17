Окупанти на Донбасі почали видавати повістки з вимогою з'явитися у військкомат 1 жовтня

Незважаючи на заяви окупаційної влади про те, що мобілізацію припинено, чоловіків продовжують призивати в "армію".

Незважаючи на заяви ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна про припинення загальної мобілізації, чоловіків в окупованому Донецьку так само призивають в армію. Фокус поспілкувався з жителем Донецька Сергієм, який розповів про особливості життя в "республіці".

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Як повідомив Сергій, чоловікам на окупованій території доводиться не виходити надвір по кілька днів, щоб не потрапити під мобілізацію. Перші два місяці він узагалі не виходив надвір. Усю роботу взяли на себе жінки, зокрема ходіння за водою.

Нині ситуація не змінилася, незважаючи на заяви Пушилна.

"Комісаріат перевіряє, де прописані чоловіки, і ходить по квартирах. У травні мобілізація, здавалося б, призупинилася, але нещодавно призов посилили. Кажуть, що зараз виписують повістки, у яких зазначена конкретна дата явки до "військкомату" — 1 жовтня. Здебільшого чоловіків забирають у центрі міста", — розповів Сергій.

Повну версію про те, як Путін замість росіян мобілізував мешканців Донбасу, читайте за посиланням.