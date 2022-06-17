Оккупанты на Донбассе начали выдавать повестки с требованием явиться в военккомат 1 октября

Несмотря на заявления оккупационных властей о том, что мобилизация прекращена, мужчин продолжают призывать в "армию".

Несмотря на заявления главаря "ДНР" Дениса Пушилина о прекращении всеобщей мобилизации, мужчин в оккупированном Донецке все так же призывают в армию. Фокус пообщался с дончанином Сергеем, который рассказал об особенностях жизни в "республике".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Как сообщил Сергей, мужчинам на оккупированной территории приходится не выходить на улицу по несколько дней, чтобы не попасть под мобилизацию. Первые два месяца он вообще не выходил на улицу. Всю работу взяли на себя женщины, в том числе хождение за водой.

Ныне ситуация не поменялась несмотря на заявления Пушилна.

"Комиссариат проверяет, где прописаны мужчины, и ходит по квартирам. В мае мобилизация, казалось бы, приостановилась, но недавно призыв усилили. Говорят, что сейчас выписывают повестки, в которых указана конкретная дата явки в "военкомат" – 1 октября. В основном, мужчин забирают в центре города", — рассказал Сергей.

Полную версию о том, как Путин вместо россиян мобилизовал жителей Донбасса читайте по ссылке.