ЗС РФ розгорнули новий ракетний дивізіон ЗРК С-300В4 у Брянській області (фото, відео)

На Сіверському напрямку окупанти завдали артилерійського удару по населених пунктах Сумської області, внаслідок яких пошкоджено 10 приватних будинків мирних жителів.

Українська армія продовжує протистояти воєнному вторгненню російських окупантів. У спробі зміцнити протиповітряну оборону на Сіверському напрямку Збройні сили РФ розмістили додатковий дивізіон ЗРК С-300В4, а також продовжують утримувати до трьох тактичних груп зі складу першої танкової армії Західного округу та підрозділу ПДВ. Про це 20 червня повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Крім того, противник завдав артилерійського удару в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області. Як повідомив голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків мирних жителів.

Оперативна ситуація на фронті

На Харківському та Слобожанському напрямках супротивник обстріляв Тимофіївку та Морозову Долину. Росіяни докладають зусиль, щоб не допустити просування ЗСУ у бік Державного кордону в Харківській області, тому завдають інтенсивних ударів по н.п. Козача Лопань, Малі Проходи, Дементіївка, Петрівка, Верхній Салтів, Рубіжне, а також по околицях Харкова.

На Слов'янському напрямку ворог завдав удару з артилерії та РСЗВ по н.п. Чепель, Пришиб, Протопопівка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля, Маяк, Курулька, Богородичне, Мазанівка, Краснопілля та Долина.

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів обстріли по Лисичанську, Сиротиному, Вороновому, Борівському, Устинівці, Тошківці. Крім того, російська авіація парами штурмовиків Су-25 завдала ударів по Білій Горі та Мирній Долині.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник намагається завадити перегрупуванню наших військ, завдаючи ударів по багатьох населених пунктах.

На Лиманському напрямі супротивник завдав авіаудари по населених пунктах Пришиб, а також ракетні удари поблизу села Маяки.

На Авдіївському напрямку — авіаудар по населених пунктах Шевченко та Вугледар.

На Південнобузькому противник концентрує зусилля на утриманні зайнятих позицій, тому активних дій не проводив, проводячи обстріл багатьох населених пунктів на лінії зіткнення.

В акваторії Чорного та Азовського морів знаходяться п'ять російських носіїв крилатих ракет морського базування. Також ворожий флот продовжує блокувати морські шляхи для цивільних судів у північно-західній частині Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про обстріл селища Суземка. За його словами, населений пункт нібито обстріляний ЗСУ, додавши при цьому, що "обстріл здійснено внаслідок удару у відповідь".