На Брянщині знову скаржаться на обстріл, є постраждалий (фото)

За словами губернатора Олександра Богомаза, в селищі Суземка пошкоджено РЕМ, частково відсутня електрика. У місцевих пабліках публікують фото будинків із розбитими вікнами.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз скаржиться на черговий обстріл у селищі Суземка. Про це він написав у себе в Telegram-каналі.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За версією російського політика, населений пункт нібито обстріляний ЗСУ, тут же він уточнює, що "обстріл проведений внаслідок удару у відповідь".

У селищі пошкоджено РЕМ, частково відсутня електрика. Як стверджує губернатор, постраждав співробітник електростанції: в нього легке уламкове поранення м'яких тканин.

"Медики надали потерпілому необхідну допомогу, госпіталізація не потрібна", — додав Богомаз.

Імовірно, в селищі пошкоджено один приватний будинок, а також розбите скло у двох багатоквартирних будинках. Однак, на фотографіях не всі будинки виглядають житловими.

[ + – ] Імовірні наслідки обстрілу у Брянській області

Після роботи оперативних служб оцінювати збитки розпочне оцінна комісія, уточнює губернатор.

У місцевих пабліках також публікують фотографії житлових об'єктів із розбитим склом. Окрім цього, тут говорять про те, що постраждала заправка.

[ + – ] Імовірні наслідки обстрілу у селищі Суземка Брянської області

Нагадаємо, 14 червня у Брянській області також розповіли про обстріл села Займище поруч із Клинцями та пожежу у військовій частині. Проте місцеві жителі так і не змогли визначитись із причиною вибухів. Одні говорили про "вертольота, що низько летить", інші повідомляли про "ракету, що прилетіла з території України".

12 червня росЗМІ повідомляли про те, що у Брянській області диверсанти намагалися підірвати нафтопровід "Дружба". За даними журналістів, біля об'єктів трубопроводу, які розташовані за 40 кілометрів від кордону з Україною, прогриміло три вибухи.