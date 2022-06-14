Нові "вибухи" у Брянській області: росіяни повідомляють про пожежу у військовій частині (відео)

За інформацією місцевих пабліків, жителі Клинців не можуть визначитись з причиною вибухів. Одні говорять про "вертоліт, що низько летить", інші розповідають про "ракету, що прилетіла з території України".

Жителі міста Клинці Брянської області, що знаходиться в 45 км від кордону з Україною, повідомляють про вибухи та військову частину.

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Місцевий Telegram-канал "Подслушано Клинцы" розповідає, що вибухи пролунали приблизно о 8 годині ранку. Також адміністратори пабліка пишуть, що знайдено місце падіння боєприпасу.

"За попередньою інформацією, уламки вказують на те, що це була ракета "Точка-У". Є також припущення, що удар міг бути завданий з РСЗВ", — йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, удар припав на військову базу, після чого там почалася пожежа. Проте офіційного підтвердження цієї інформації не було. Тим часом, про пожежу у військовій частині міста Клинці місцеві пабліки писали і кілька днів тому. Так, 11 червня були повідомлення, що там горіла військова техніка.

Також під час сьогоднішнього "обстрілу" нібито був зачеплений житловий будинок. У деяких районах міста відключилася електрика та водопостачання, перестали працювати світлофори, а в будинках, за версією пабліка, вибило вікна.

[ + – ] Клинці розташовані на відстані 45 км від українського кордону.

Очевидці повідомляють про одну постраждалу жінку. Імовірно їй відірвало ногу "після влучення снаряда в її будинок".

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз, зі свого боку, написав, що було обстріляно село Займище міського округу Клинці.

"Пошкоджено кілька житлових будинків. За попередньою інформацією, поранено чотирьох людей. Їм надається всебічна медична допомога", — зокрема, уточнив він.

Свідчення розходяться: вертоліт і ракета

Водночас, жителі Клинців ніяк не можуть визначитись із причиною вибухів. Спочатку в пабліках із посиланням на очевидців писали про вертоліт, що низько летить, після чого і пролунав вибух: "Сама особисто бачила гелікоптер за кілька секунд до вибухів, летів дуже низько і після вибухів полетів практично над деревами".

За інформацією місцевих каналів, гелікоптер кружляв над військовою частиною кілька хвилин, потім вистрілив двічі та швидко відлетів.

[ + – ] Одна з місцевих версій Фото: Скриншот

Пізніше пабліки почали писати, що вертоліт російський — Мі-28Н "Нічний мисливець", а нові очевидці почали розповідати про ракету, що "прилетіла з території України".

Нагадаємо, 12 червня росЗМІ повідомляли про те, що у Брянській області диверсанти намагалися підірвати нафтопровід "Дружба". За даними журналістів, біля об'єктів трубопроводу, які розташовані за 40 кілометрів від кордону з Україною, прогриміло три вибухи.

Раніше стало відомо, що війська РФ готують позиції в Брянській області. Міноборони України попереджало про рейди та диверсії російських загарбників у Сумській області.