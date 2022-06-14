Новые "хлопки" в Брянской области: россияне сообщают о пожаре в воинской части (видео)

По информации местных пабликов, жители Клинцов не могут определиться с причиной взрывов. Одни говорят о "низко летящем вертолете", другие рассказывают о "ракете, прилетевшей с территории Украины".

Жители города Клинцы Брянской области, находящегося в 45 км от границы с Украиной, сообщают о взрывах и загоревшейся военной части.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Местный Telegram-канал "Подслушано Клинцы" рассказывает, что взрывы прозвучали около 8 часов утра. Также администраторы паблика пишут, что найдено место падения боеприпаса.

"По предварительной информации, обломки указывают на то, что это была ракета "Точка-У". Есть также предположение, что удар мог быть нанесен из РСЗО", — говорится в сообщении.

Как уточняется, удар пришелся на военную базу, после чего там начался пожар. Однако официального подтверждения этой информации не было. Между тем, о пожаре в воинской части в городе Клинцы местные паблики писали и несколько дней назад. Так, 11 июня были сообщения, что там горела военная техника.

Также во время сегодняшнего "обстрела" якобы был задет жилой дом. В некоторых районах города отключилось электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, а в зданиях, по версии паблика, выбило окна.

[ + – ] Клинцы находятся на расстоянии 45 км от украинской границы.

Очевидцы сообщают об одной пострадавшей женщине. Предположительно ей оторвало ногу "после попадания снаряда в ее дом".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, написал, что было обстреляно село Займище городского округа Клинцы.

"Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь", — в частности, уточнил он.

Показания расходятся: вертолет и ракета

В то же время, жители Клинцов никак не могут определиться с причиной взрывов. Сначала в пабликах со ссылкой на очевидцев писали о низко летящем вертолете, после чего и прозвучал взрыв: "Сама лично видела вертолет за пару секунд до хлопков, летел очень низко и после хлопков улетел практически над деревьями".

По информации местных каналов, вертолет кружил над воинской частью несколько минут, затем выстрелил два раза и быстро улетел.

[ + – ] Одна из местных версий. Фото: Скриншот

Позже паблики стали писать, что вертолет российский — Ми-28Н "Ночной охотник", а новые очевидцы стали рассказывать о "прилетевшей с территории Украины ракете".

Напомним, 12 июня росСМИ сообщали о том, что в Брянской области диверсанты пытались подорвать нефтепровод "Дружба". По данным журналистов, возле объектов трубопровода, которые расположены в 40 километрах от границы с Украиной, прогремело три взрыва.

Ранее стало известно войска РФ готовят позиции в Брянской области. Минобороны Украины предупреждало о рейдах и диверсиях российских захватчиков в Сумской области.