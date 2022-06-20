В Брянской области снова жалуются на обстрел, есть пострадавший (фото)

По словам губернатора Александра Богомаза, в поселке Суземка повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. В местных пабликах публикуют фото домов с разбитыми окнами.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз жалуется на очередной обстрел в поселке Суземка. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

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По версии российского политика, населенный пункт был якобы обстрелян ВСУ, тут же он уточняет, что "обстрел был произведен в результате ответного удара".

В поселке повреждена РЭС, частично отсутствует электричество. Как утверждает губернатор, пострадал сотрудник электростанции: у него легкое осколочное ранение мягких тканей.

"Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется", — добавил Богомаз.

Предположительно в поселке поврежден один частный дом, а также разбиты стекла в двух многоквартирных домах. Тем не менее, на фотографиях не все здания выглядят жилыми.

[ + – ] Предположительные последствия обстрела в Брянской области.

После работы оперативных служб к оценке ущерба приступит оценочная комиссия, уточняет губернатор.

В местных пабликах также публикуют фотографии жилых объектов с разбитыми стеклами. Кроме этого, здесь говорят о том, что пострадала заправка.

[ + – ] Предположительные последствия обстрела в поселке Суземка Брянской области.

Напомним, 14 июня в Брянской области также рассказали об обстреле села Займище рядом с Клинцами и пожаре в воинской части. Однако местные жители так и не смогли определиться с причиной взрывов. Одни говорили о "низко летящем вертолете", другие сообщали о "ракете, прилетевшей с территории Украины".

12 июня росСМИ сообщали о том, что в Брянской области диверсанты пытались подорвать нефтепровод "Дружба". По данным журналистов, возле объектов трубопровода, которые расположены в 40 километрах от границы с Украиной, прогремело три взрыва.