ВС РФ развернули новый ракетный дивизион ЗРК С-300В4 в Брянской оласти (фото, видео)

На Северском направлении оккупанты нанесли артиллерийский удар по населенным пунктам Сумской области, в результате которых были повреждены 10 частных домов мирных жителей.

Украинская армия продолжает противостоять военному вторжению российским оккупантам. В попытке укрепить противовоздушную оборону на Северском направлении Вооруженные силы РФ разместили дополнительный дивизион ЗРК С-300В4, а также продолжают удерживать до трех тактических групп из состава первой танковой армии Западного округа и подразделения ВДВ. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Кроме того, противник нанес артиллерийский удар в районе населенного пункта Середина-Буда, Сумской области. Как сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий, в результате вражеских обстрелов повреждены 10 частных домов мирных жителей.

Оперативная обстановка на фронте

На Харьковском и Слобожанском направлениях противник обстрелял Тимофеевку и Морозову Долину. Россияне предпринимают усилия, чтобы не допустить продвижения ВСУ в сторону Государственной границы в Харьковской области, поэтому наносят интенсивные удары по н.п. Козачья Лопань, Малые Проходы, Дементьевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное, а также по окраинам Харькова.

На Славянском направлении враг нанес удар из артиллерии и РСЗО по н.п. Чепель, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровное, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье и Долина.

На Северодонецком направлении противник вел обстрелы по Лисичанску, Сиротино, Вороново, Боровском, Устиновке, Тошковке. Кроме того российская авиация парами штурмовиков Су-25 нанесла удары по Белой Горе и Мирной Долине.

На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается помешать перегруппировке наших войск, нанося удары по многим населенным пунктам.

На Лиманском направлении противником были нанесены авиаудары по н.п. Пришиб, а также ракетные удары вблизи села Маяки.

На Авдеевском направлении — авиаудар по населенным пунктам Шевченко и Угледар.

На Южнобужском противник концентрирует усилия на удержании занятых позиций, поэтому активных действий не проводил, проводя обстрелы многих населенных пунктов на линии соприкосновения.

В акватории Черного и Азовского морей находятся пять российских носителей крылатых ракет морского базирования. Также вражеский флот продолжает блокировать морские пути для гражданских судов в северо-западной части Черного моря.

Ранее сообщалось, что губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле поселка Суземка. По его словам, населенный пункт был якобы обстрелян ВСУ, добавив при этом, что "обстрел был произведен в результате ответного удара".